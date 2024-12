AMD Ryzen 200 - nadchodzą procesory Hawk Point Refresh. To nadal AMD Ryzen 8040, tyle że pod innymi nazwami

Pod koniec ubiegłego roku firma AMD wprowadziła do oferty procesory Ryzen 8040 dla laptopów. Należą one do generacji APU Hawk Point i są odświeżoną linią Phoenix. Otrzymaliśmy zatem te same rdzenie Zen 4 oraz zintegrowane układy graficzne RDNA 3 (do Radeon 780M), natomiast nieco mocniejsze było NPU XDNA (16 TOPS zamiast 10 TOPS z Phoenix Point). W tym roku z kolei producent wprowadził nową generację APU Strix Point, jednocześnie wprowadzając nomenklaturę Ryzen AI 300. Okazuje się, że Hawk Point nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i zostanie on odświeżony w przyszłym roku. Mimo bliźniaczej specyfikacji co Ryzen 8040, Hawk Point Refresh trafi pod kompletnie nowymi nazwami. Podobny trik wykonał Intel z serią Raptor Lake-U Refresh, wprowadzając nazwy Intel Core 100.

Według najnowszych informacji, AMD planuje ponownie odświeżyć procesory Ryzen 8040 z rodziny Hawk Point. Mowa o serii Hawk Point Refresh, które jednak przyjmą nową nomenklaturę - Ryzen 200 i bez dopisku AI.

Informację o nadchodzącej premierze przekazał Golden Pig Upgrade. Z doniesień wynika, że linia Hawk Point Refresh pojawi się w 2025 roku (najpewniej już na początku przyszłego roku) i będą to w zasadzie jednostki Ryzen 8040, tyle że pod nową nazwą AMD Ryzen 200. Nie będzie tutaj dopisku AI, co ma podkreślić brak certyfikacji Copilot+ PC (NPU bazuje bowiem na pierwszej generacji XDNA, gdzie moc jest znacznie poniżej 40 TOPS - wartość ta jest wymaganą dla otrzymania wspomnianego certyfikatu). Do dyspozycji ponadto oddane zostaną rdzenie Zen 4 oraz zintegrowane układy graficzne RDNA 3, podobnie jak niezmieniony kontroler pamięci DDR5-5600 oraz LPDDR5X-7500.

Tak jak wspomnieliśmy, na podobne rozwiązanie swego czasu zdecydował się Intel, który wprowadził na początku 2024 roku jednostki Raptor Lake-U Refresh, tyle że pod ogólną nomenklaturą Intel Core 100. Golden Pig Upgrade wskazuje, że firma pod koniec roku raz jeszcze odświeży generację Raptor Lake Refresh w laptopach, nadając im nazwy... Intel Core 200. Obecnie nie wiemy jednak czy odświeżone zostaną ponownie procesory Raptor Lake-U Refresh (dotychczas znane właśnie pod serią Core 100) czy mowa o wyżej pozycjonowanych układach. Tak czy inaczej i w jednej i w drugiej firmie spodziewamy się dalszego misz-maszu, przynajmniej w kontekście nazw dla poszczególnych procesorów.

