AMD Radeon 680M vs Intel Iris Xe Graphics vs Radeon Vega 8 - Aktualizacja wyników układu RDNA 2 w APU Rembrandt

W czwartek jako pierwsi w Polsce opublikowaliśmy test wydajności układu graficznego AMD Radeon 680M. Jest to najnowszy, zintegrowany układ iGPU, będący częścią procesora AMD Ryzen 7 6800H z rodziny Rembrandt. Nowe iGPU wykorzystuje architekturę RDNA 2, odcinając się całkowicie od Vegi, która była wykorzystywana w czterech poprzednich generacjach APU. W naszym premierowym teście mocno narzekaliśmy na nierówną wydajność układu AMD Radeon 680M, który osiągał niższą wydajność niż to, co oficjalnie deklarował producent. Dzisiaj laptop ASUS ROG Strix G15, na którym przeprowadzamy testy, otrzymał nowy BIOS. Okazuje się, że poprawione oprogramowanie istotnie wpłynęło na wydajność zintegrowanego układu AMD Radeon 680M. Jego wyniki mogą być sporym zaskoczeniem, bo mówimy o bardzo dużym wzroście wydajności.

Dzisiaj wyszła aktualizacja BIOS dla laptopa ASUS ROG Strix G15 z procesorem AMD Ryzen 7 6800H oraz układem iGPU Radeon 680M. Nowy BIOS odblokował pełną wydajność układu graficznego, co nie pozostało bez wpływu na finalne wyniki, które publikujemy.

Poprzedni BIOS laptopa ASUS ROG Strix G15 miał numer 304, z kolei nowy - 308. Po jego instalacji, zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 680M działa na 100% swoich możliwości. Przypominamy, że mowa o układzie iGPU korzystającym z 12 bloków CU oraz 768 procesorów strumieniowych. Zintegrowany układ graficzny, oparty na architekturze RDNA 2, oferuje taktowanie rdzenia na poziomie 2200 MHz (Ryzen 7) lub 2400 MHz (Ryzen 9). Dodatkowo korzysta z pamięci DDR5 2400 MHz (efektywnie 4800 MHz) lub LPDDR5 3200 MHz (efektywnie 6400 MHz). Jak wyglądają nowe wyniki? W niektórych testach mowa nawet o 100% przewadze względem Vegi 8. Po poprawkach oprogramowania, Radeon 680M dosłownie niszczy Intela Iris Xe Graphics z 96 blokami EU, całkowicie go deklasując w każdej przetestowanej grze. Tutaj przedstawiamy zaktualizowane wyniki. Zostaną one dodane także do głównego, premierowego testu wraz z moim nowym podsumowaniem, w którym skupię się na rzeczywistych osiągach układu AMD Radeon 680M. Miłego czytania oraz zachęcamy do komentowania!

3DMark - Night Raid 1920x1080 / DirectX 12 Graphics & Score (więcej = lepiej) 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 30030 26235 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 20378 17123 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 17244 14890

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Assassin's Creed Valhalla - Ravensthorpe 1920x1080 / Low / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 5 10 15 20 25 30 35 40 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 40.0 37.5 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 22.0 19.5 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 17.0 13.5

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Blackout 1920x1080 / Low / FXAA / DirectX 11 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 16 32 48 64 80 96 112 128 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 122.1 114.0 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 60.0 52.0 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 49.0 46.0

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Blackout 1920x1080 / Medium / SSAO / FXAA / DirectX 11 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 90.0 83.5 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 40.1 34.5 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 28.0 24.5

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Counter Strike: Global Offensive - Cobblestone 1920x1080 / High / FXAA / AF x16 / DirectX 9 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 20 40 60 80 100 120 140 160 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 158.7 151.0 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 107.7 99.5 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 98.0 92.0

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Cyberpunk 2077 - Badlands 1920x1080 / Low / FSR OFF / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 5.5 11 16.5 22 27.5 33 38.5 44 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 42.0 35.0 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 19.0 16.5 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 18.0 16.0

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Cyberpunk 2077 - Badlands 1920x1080 / Low / FSR Ultra Quality / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 6.5 13 19.5 26 32.5 39 45.5 52 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 49.0 45.5 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 25.0 23.0 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 23.5 21.0

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Cyberpunk 2077 - Badlands 1920x1080 / Low / FSR Quality / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 7.5 15 22.5 30 37.5 45 52.5 60 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 58.0 53.5 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 28.0 24.0 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 27.0 25.0

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Cyberpunk 2077 - Badlands 1920x1080 / Low / FSR Balanced / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 8 16 24 32 40 48 56 64 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 63.5 60.5 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 31.5 28.0 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 30.5 27.0

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Cyberpunk 2077 - Badlands 1920x1080 / Low / FSR Performance / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 10 20 30 40 50 60 70 80 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Raeon 680M 74.1 68.0 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 35.0 32.0 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 32.5 30.5

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

DOOM Eternal - The World Spear 1920x1080 / Low / Vulkan Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 8.5 17 25.5 34 42.5 51 59.5 68 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 64.8 51.0 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 34.0 25.0 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 20.0 16.0

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Far Cry 6 - Filin, Sierra Perdida (El Este) 1920x1080 / Low / FSR OFF / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 6 12 18 24 30 36 42 48 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 47.2 44.0 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 25.0 23.0 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 0.0 0.0

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Far Cry 6 - Filin, Sierra Perdida (El Este) 1920x1080 / Low / FSR Ultra Quality / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 8 16 24 32 40 48 56 64 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 61.5 58.0 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 30.4 27.0 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 0.0 0.0

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Far Cry 6 - Filin, Sierra Perdida (El Este) 1920x1080 / Low / FSR Quality / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 9 18 27 36 45 54 63 72 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 70.0 66.0 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 34.7 31.5 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 0.0 0.0

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Far Cry 6 - Filin, Sierra Perdida (El Este) 1920x1080 / Low / FSR Balanced / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 10 20 30 40 50 60 70 80 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 77.6 74.0 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 40.2 37.0 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 0.0 0.0

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Far Cry 6 - Filin, Sierra Perdida (El Este) 1920x1080 / Low / FSR Performance / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 11 22 33 44 55 66 77 88 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 86.1 82.5 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 49.3 44.0 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 0.0 0.0

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Forza Horizon 5 - Guanajuato 1920x1080 / Low / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 10 20 30 40 50 60 70 80 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 75.5 65.5 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 38.0 31.0 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 29.7 23.0

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Forza Horizon 5 - Guanajuato 1920x1080 / Medium / MSAA x2 / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 7 14 21 28 35 42 49 56 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 55.4 47.0 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 28.8 22.0 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 21.7 16.5

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Resident Evil 3 - Raccoon City Street 1920x1080 / Low / AA OFF / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 10 20 30 40 50 60 70 80 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 77.8 70.5 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 37.0 33.0 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 27.5 23.0

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Serious Sam HD: The Second Encounter - Sierra De Chiapas 1920x1080 / High / AA ON / AF x8 / DirectX 9 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 94.2 88.5 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 75.4 67.0 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 66.0 60.5

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Wiedźmin 3: Krew i Wino - Ogrody Pałacowe 1920x1080 / Low / AA OFF / DirectX 11 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 6 12 18 24 30 36 42 48 ASUS ROG Strix G15

Ryzen 7 6800H, Radeon 680M 48.0 45.0 ASUS Zenbook 13

Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 24.0 16.5 ASUS Vivobook Pro 14X

Core i7-11370H, Iris Xe Graphics 23.0 15.5

DDR5 4800 MHz LPDDR4x 4266 MHz DDR4 3200 MHz

Cyberpunk 2077 - Badlands (Skalowanie wydajności) 1920x1080 / Low / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 10 20 30 40 50 60 70 80 ASUS ROG Strix G15

AMD Radeon 680M, FSR P 74.1 68.0 ASUS ROG Strix G15

AMD Radeon 680M, FSR B 63.5 60.5 ASUS ROG Strix G15

AMD Radeon 680M, FSR Q 58.0 53.5 ASUS ROG Strix G15

AMD Radeon 680M, FSR UQ 49.0 45.5 ASUS ROG Strix G15

AMD Radeon 680M, FSR OFF 42.0 35.0

Far Cry 6 - Filin, Sierra Perdida (El Este) (Skalowanie) 1920x1080 / Low / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 11 22 33 44 55 66 77 88 ASUS ROG Strix G15

AMD Radeon 680M, FSR P 86.1 82.5 ASUS ROG Strix G15

AMD Radeon 680M, FSR B 77.6 74.0 ASUS ROG Strix G15

AMD Radeon 680M, FSR Q 70.0 66.0 ASUS ROG Strix G15

AMD Radeon 680M, FSR UQ 61.5 58.0 ASUS ROG Strix G15

AMD Radeon 680M, FSR OFF 47.2 44.0

Źródło: PurePC.pl