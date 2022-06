AMD planuje wydanie procesorów Zen 4 na platformę AM4? Pojawiły się pogłoski o szalonym planie Czerwonych

Choć w wielu miejscach naszego kraju temperatura jest aktualnie rekordowo wysoka, to jednak wszystko wskazuje na to, że prawdziwe upały dotrą do branży nowych technologii dopiero po wakacjach. Samo AMD szykuje się do premiery kart graficznych Radeon 7000 oraz procesorów Ryzen 7000, a teraz pojawiły się głosy, że producent szykuje dla nas małą niespodziankę w postaci chipów Zen 4 przeznaczonych na... starszą platformę AM4.

Gdyby procesory AMD Zen 4 rzeczywiście pojawiły się w wersji na AM4, z pewnością stanowiłyby one naturalny wybór dla osób wyposażonych już w starszą płytę główną.

Jak wiemy, nadchodzące procesory AMD Ryzen 7000 (Raphael) powstają z myślą o nowych płytach głównych z socketem AM5, które obsłużą pamięci RAM wyłącznie typu DDR5. Popularny ostatnio leakster @greymon55 mający wgląd w zamierzenia AMD donosi jednak, że producent ma w planach wydanie niektórych układów Zen 4 także na starszą platformę AM4 wspierającą dobrze nam znane kości DDR4. Póki co jest za wcześnie, by mówić o konkretnych produktach, jednak ze względu na wiarygodność leakstera mamy prawo sądzić, że coś jest na rzeczy.

AMD Ryzen 3000 AMD Ryzen 5000 AMD Ryzen 7000 Architektura Zen 2 Zen 3 Zen 4 Kodowa nazwa Matisse Vermeer Raphael Podstawka AM4 AM4 AM5 Litografia 7 nm 7 nm 5 nm iGPU - - RDNA2 Maksymalna liczba rdzeni 16 16 16 Obsługiwany typ pamięci DDR4 DDR4 DDR5 Maksymalne TDP 105 W 105 W 170 W Premiera Lipiec 2019 r. Listopad 2020 r. 15 września 2022 r. (?)

Warto też przypomnieć, że jeszcze w zeszłym miesiącu sama Lisa Su mówiła, że AMD nie chce rezygnować z platformy AM4 i w przyszłości możemy liczyć na nowe produkty przeznaczone na to wysłużone gniazdo. Początkowo sądziliśmy, że Czerwonym chodzi o odświeżone modele Zen 3+, jednak kto wie, czy producent nie myśli także o specjalnej wersji Zen 4 zgodnej ze starszymi technologiami? Gdyby takie układy rzeczywiście się pojawiły, z pewnością nie oferowałyby tego samego, co pełnoprawne jednostki Raphael, jednak stanowiłyby naturalny wybór dla osób wyposażonych już w płytę główną z podstawką AM4.

7950X

7900X

7800X

7600X

7700X is still not in the first lineup. — Greymon55 (@greymon55) June 17, 2022

Źródło: @greymon55