AMD opublikowało wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 roku - firma odnotowuje wzrost przychodów oraz zysków

Kilka dni temu Intel opublikował raport finansowy za trzeci kwartał 2023 roku. Wynikało z niego, iż w porównaniu do drugiego kwartału, w ostatnich trzech miesiącach Intel mógł liczyć na wyższy przychód oraz zysk netto (Non-GAAP, zysk w wariancie GAAP był bowiem niższy). Kolejną firmą, która ogłosiła raport finansowy jest AMD. Poprzednio producent potwierdził spadek zarówno przychodów jak również zysku netto, choć zmiany nie były tak duże jak w przypadku Intela. Z kolei trzeci kwartał wypadł bardziej optymistycznie, niż sądziliśmy.

Firma AMD opublikowała raport finansowy za trzeci kwartał 2023 roku. Przedsiębiorstwo uzyskało wyższy przychód oraz zysk netto w porównaniu do rezultatów sprzed roku oraz poprzedniego kwartału.

Łączny przychód przedsiębiorstwa za trzeci kwartał 2023 roku wyniósł 5,8 mld dolarów. Jest to rezultat nieco lepszy zarówno kwartał do kwartału (5,359 mld USD w Q2 2023) jak również rok do roku (5,565 mld USD w Q3 2022). Gdy spojrzymy na wyniki GAAP (uwzględniające m.in. amortyzację wartości niematerialnych oraz prawnych związanych z wcześniejszymi przejęciami), zauważymy wzrost marży brutto rok do roku o 5 punktów procentowych (z 42% do 47%), z kolei w przypadku wyników Non-GAAP, marża brutto od roku utrzymuje się od roku na zbliżonym poziomie 50% (Q2 2023 oraz Q3 2022) do 51% (Q3 2023). W wariancie GAAP widać również znacznie wyższy zysk netto, zarówno kwartalnie (wzrost z 27 mln USD do 299 mln USD) jak również rocznie (z 66 mln do 299 mln).

Wariant GAAP Q3 2023 Q3 2022 Q2 2023 Przychód 5,800 mld USD 5,565 mld USD 5,359 mld USD Marża brutto 47% 42% 46% Koszty operacyjne, R&D 2,533 mld USD 2,426 mld USD 2,471 mld USD Wpływy operacyjne (strata) 224 mln USD (64) mln USD (20) mln USD Zysk netto (strata) 299 mln USD 66 mln USD 27 mln USD Zysk na akcję (strata) 0.18 USD 0.04 USD 0.02 USD

Wariant Non-GAAP Q3 2023 Q3 2022 Q2 2023 Przychód 5,800 mld USD 5,565 mld USD 5,359 mld USD Marża brutto 51% 50% 50% Koszty operacyjne, R&D 1,697 mld USD 1,520 mld USD 1,605 mld USD Wpływy operacyjne (strata) 1,276 mld USD 1,264 mld USD 1,068 mld USD Zysk netto (strata) 1,135 mld USD 1,095 mld USD 948 mln USD Zysk na akcję (strata) 0.70 USD 0.65 USD 0.58 USD

W ostatnim kwartale, największe wzrosty przychodu odnotowano w dziale Client (procesory AMD Ryzen, Ryzen PRO oraz Ryzen Threadripper PRO). W tym wypadku przychód wzrósł z 998 mln USD w drugim kwartale tego roku (lub z 1,022 mld USD w analogicznym okresie w 2022 roku) do 1,453 mld USD w trzecim kwartale. Kwartalnie wzrosty widać także w dziale Data Center (1,321 mld USD w Q2 2023 kontra 1,598 mld USD w Q3 2023), natomiast działy Gaming (karty graficzne, APU dla konsol) oraz Embedded zanotowały spadki zarówno kwartalnie, jak również przy zestawieniu ostatniego okresu finansowego z analogicznym kwartałem w 2022 roku. W czwartym kwartale 2023 roku, AMD prognozuje wzrost przychodu do okolic 6,1 mld dolarów, przy zachowaniu marży brutto na poziomie 51,5% (symboliczne podniesienie względem 51% z trzeciego kwartału 2023 roku).

Q3 2023 Q3 2022 Q2 2023 Przychód - Data Center 1,598 mld USD 1,609 mld USD 1,321 mld USD Przychód - Client 1,453 mld USD 1,022 mld USD 998 mln USD Przychód - Gaming 1,506 mld USD 1,631 mld USD 1,581 mld USD Przychód - Embedded 1,243 mld USD 1,303 mld USD 1,459 mld USD Łączny przychód 5,800 mld USD 5,565 mld USD 5,359 mld USD

