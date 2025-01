AMD FreeSync Panel Replay - firma pracuje nad funkcją, która może pomóc np. zmniejszyć pobór mocy w laptopach

Od dłuższego czasu w wielu smartfonach implementowane są funkcje oszczędzania energii z wyświetlaczy. Mowa w tym wypadku o dostosowywaniu częstotliwości odświeżania ekranu do wyświetlanych treści. Z jednej strony odświeżanie obrazu może być zwiększone do maksymalnych wartości np. w grach, a jednocześnie zmniejszane nawet do 1 Hz jeśli na ekranie mamy statyczne elementy np. czytamy jakiś tekst. Wygląda na to, że podobne rozwiązanie użyje AMD, co potwierdza najnowsza aktualizacja sterowników dla jądra Linuksa.

Aktualizacja sterowników dla jądra Linuksa wskazuje, że AMD może pracować nad funkcją o nazwie FreeSync Panel Replay, która ma za zadanie zmniejszać częstotliwość odświeżania ekranu do minimum w odpowiednich sytuacjach.

Funkcja o jakiej mowa nazywa się AMD FreeSync Panel Replay i powinna znaleźć zastosowanie zarówno w zintegrowanych układach graficznych (procesory AMD Ryzen APU) jak również kartach graficznych AMD Radeon. Głównym zadaniem funkcji FreeSync Panel Replay ma być odciążenie działania układu graficznego poprzez dynamiczne zmniejszanie częstotliwości odświeżania ekranu, gdy na ekranie wyświetlane są bardziej statyczne elementy. Może chodzić w tym wypadku zarówno o przeglądanie stron internetowych jak również dokumentów w oprogramowaniu tj. Microsoft 365 (Word) lub podobnych mu.

Wprowadzenie takiej funkcjonalności jest argumentowane tym, że obecnie nawet jeśli widzimy na ekranie wyłącznie statyczną treść (czyli użytkownik nic więcej nie robi na komputerze) to karta graficzna (lub zintegrowana jednostka iGPU) nieustannie dostarcza kolejne klatki do wyświetlacza, co finalnie wpływa na zwiększenie zużycia mocy bez żadnego konkretnego powodu. Implementacja funkcji FreeSync Panel Replay może zatem przykładowo jeszcze bardziej wydłużyć czas pracy na zasilaniu akumulatorowym w przypadku laptopów, które bazują na procesorach APU AMD Ryzen i do wyświetlania obrazu wykorzystują wyłącznie zintegrowane układu graficzne (lub posiadające również osobne układy graficzne Radeon RX). Oczywiście na razie możemy się tylko domyślać zalet wykorzystania FreeSync Panel Replay. Sam producent oficjalnie nie potwierdził jeszcze jej użycia ani choćby terminu implementacji do panelu Radeon Software.

Źródło: WCCFTech