AMD EPYC Venice - 6. generacja serwerowych procesorów zaoferuje architekturę Zen 6, przebudowany cache i ponad 256 rdzeni

Za kilka miesięcy zadebiutuje 4. generacja serwerowych procesorów AMD EPYC, tym razem o kodowej nazwie Genoa, która wykorzysta mikroarchitekturę Zen 4 oraz 5 nm proces technologiczny TSMC. Zanim na rynku pojawi się piąta generacja - EPYC Turin - producent zaoferuje jeszcze 128-rdzeniowe jednostki EPYC Bergamo, które zaoferują bardziej energooszczędną wersję Zen 4 o nazwie Zen 4c. O ile EPYC Genoa zaoferuje do 96 rdzeni Zen 4, tak kolejna generacja Turin może skorzystać nawet z 256 rdzeni Zen 5. Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze, nieoficjalne szczegóły dotyczące 6. generacji serwerowych procesorów EPYC, które miałyby przyjąć kodową nazwę Venice, co jest oczywiście odwołaniem do włoskiego regionu.

W sieci pojawiły się pierwsze, niepotwierdzone informacje na temat procesorów serwerowych AMD EPYC Venice. Mają one wykorzystać nawet 384 rdzenie Zen 6 oraz przebudowany system cache.

Według informacji z kanału Moore's Law is Dead, szósta generacja serwerowych procesorów AMD EPYC Venice będzie w stanie zaoferować więcej niż 256 rdzeni Zen 6. Mówi się, że najwyższe w hierarchii jednaki będą wyposażone w 384 rdzeni, co przełoży się także na obsługę do 768 wątków jednocześnie. Procesory EPYC Venice mają także przynieść kompletnie przeorganizowany system pamięci cache L2 oraz L3, a także obsługę pamięci typu HBM (coś podobnego wprowadzi Intel w niektórych układach Sapphire Rapids).

Trudno obecnie powiedzieć, czy 6. generacja AMD EPYC Venice skorzysta z podstawki SP5 (LGA 6096), która wprowadzona zostanie wraz z generacją EPYC Genoa i która zostanie wykorzystana także w seriach Bergamo oraz Turin. Biorąc pod uwagę, że EPYC Turin ma już wprowadzić wsparcie dla 12-kanałowego kontrolera pamięci DDR5-6000, spodziewamy się że generacja EPYC Venice zaoferuje obsługę jeszcze szybszych modułów. Premiera 6. generacji odbędzie się najwcześniej na przełomie 2024 oraz 2025 roku, jeśli AMD przyjmie coroczny debiut kolejnej rodziny procesorów dla serwerów.

