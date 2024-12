Amazon Luna jest już oficjalnie dostępna w Polsce. Posiadacze Prime mogą zagrać w kilkudziesiąt gier z GOG-a

Serwisy streamingujące gry komputerowe to ciekawe rozwiązanie, w którym niektórzy upatrują realnej alternatywy dla tradycyjnej rozgrywki. Jakiś czas temu Amazon uruchomił swój serwis tego typu. Ostatnio usługa Luna zadebiutowała oficjalnie także w Polsce. Co więcej, nawiązano partnerstwo z serwisem GOG, dzięki czemu część gier z bibliotek użytkowników jest dostępne w serwisie streamingowym. Wymagana jest jednak subskrypcja Prime.

Posiadacze subskrypcji Amazon Prime w Polsce mogą już korzystać z usługi Luna. W ramach partnerstwa z serwisem GOG udostępniono możliwość streamowania kilkudziesięciu gier z bibliotek użytkowników.

Streaming gier ma wiele zalet dla osób, które często zmieniają swoje miejsce pobytu lub po prostu chcą cieszyć się najwyższymi detalami bez posiadania drogiego PC-ta. Niezbędnym warunkiem jest jednak solidne połączenie internetowe. Część rynku streamingowego chce przejąć Amazon wraz ze swoją usługą Luna. Serwis zadebiutował ostatnio oficjalnie w Polsce, Austrii i Holandii. Znacznie ciekawszą informacją jest jednak integracja Amazon Luna z GOG-iem. W ramach porozumienia, w serwisie streamingowym udostępniono 43 gry dostępne na polskiej platformie dystrybucji cyfrowej. Rozgrywka jest możliwa po dokonaniu integracji kont, opłaceniu subskrypcji Prime i oczywiście przy założeniu posiadania danej pozycji w bibliotece GOG-a. Wśród dostępnych tytułów są na przykład gry z serii Metro, Dying Light Enhanced Edition, RoboCop: Rogue City, Ghostrunner 2 czy wydane niedawno remastery Tomb Raidera. Zapisy w chmurze są wspólne dla GOG-a i Luny, co umożliwia łatwą zmianę wykorzystywanych urządzeń. Warto odnotować, że wykupienie Prime daje także dostęp do kilku innych tytułów bez dodatkowych opłat, ale będą się one zapewne z czasem zmieniały.

Rozgrywka możliwa jest zarówno za pośrednictwem dedykowanej aplikacji, jak i przeglądarki internetowej. Luna nie działa jednak na Firefoksie. Konieczne jest skorzystanie z Google Chrome lub Microsoft Edge. Można też grać na przeglądarce Safari w systemach iOS i iPadOS. Miałem okazję zagrać chwilę w Kingdom Come: Deliverance za pośrednictwem serwisu Amazonu. Jakość obrazu była dosyć dobra, choć gra wyglądała nieco gorzej niż w przypadku uruchomienia jej bezpośrednio na komputerze. Opóźnienie w sterowaniu było zauważalne, ale z pewnością nie należało do dyskwalifikujących, nawet w kontekście bardziej dynamicznych gier. Nie stwierdziłem też żadnego limitu czasowego odnośnie długości pojedynczej sesji. Warto odnotować, że polscy użytkownicy powinni logować się za pośrednictwem domeny luna.amazon.pl. W przypadku zalogowania poprzez luna.amazon.com serwis nie rozpozna, że mamy wykupioną subskrypcję Prime (o ile nabyliśmy ją w Polsce). Z pełną listą gier dostępnych dla użytkowników serwisu GOG możemy zapoznać się pod następującym adresem. Dostępna jest też subskrypcja Luna+, która za 39,99 zł miesięcznie daje dostęp do ponad 100 gier z różnych platform dystrybucji cyfrowej.

Źródło: Amazon, GOG