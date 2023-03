Age of Wonders 4 - gra Paradox Interactive ze wstępną prezentacją zawartości, w tym rozpiską przepustki. Wysokie ceny obu edycji

Jak wiemy już od stycznia, Paradox Interactive i Triumph Studios wracają do korzeni serii po przyjętym z mieszanymi uczuciami Age of Wonders: Planetfall, gdzie nieoczekiwanie nacisk położono na fantastykę naukową. W ten weekend zaś dostaliśmy lepsze spojrzenie na to, co czeka nas w przypadku kolejnych pakietów wchodzących w skład Season Passa. Choć wygląda to dobrze, na pewno nie ma dobrych wieści pod kątem potencjalnych wydatków.

Age of Wonders 4 otrzymało dokładną rozpiskę szczegółów związanych z majową premierą. Wchodzą w to także ceny na poszczególne platformy.

O ile raczej nie ma co obawiać się przełożenia daty premiery - w końcu twórcy czują się dość pewnie z prezentacją wszelakich szczegółów - o tyle zdecydowanie nie wszystko wygląda optymistycznie. Chodzi oczywiście o podwyżkę cen w stosunku do innych tytułów ze stajni Paradox. Najwięcej zapłacimy na Steamie oraz Epic Games Store, bo 231,99 zł za edycję standardową i 415,99 zł za wersję premium. Niemalże tak samo prezentuje się cennik w sklepie PlayStation: standard kosztować nas będzie 229 zł, natomiast premium - 409 zł.

Znacznie lepiej zapowiada się sama gra. Age of Wonders 4 będzie łączył w sobie elementy strategii 4X oraz typowej taktycznej turówki. Twórcy obiecują największy jak dotąd świat w serii, pełen rozlicznych opcji rozgrywki i imperiów do rozbudowania, pozwalających na niemal nieograniczone replayability. Jeżeli skusimy się na arcydrogie Premium Edition, dostaniemy także przyszłego Season Passa. Będzie to strój arcymaga oraz pakiety: Mroczny Świt, Imperia i popioły (ostatnie kwartały 2023 roku), Pierwotna furia i Kraina koszmarów (pierwsze kwartały 2024 roku). Do tego w przypadku zakupienia preordera w naszym arsenale pojawi się też władca Aric Lex, lwia zbroja płytowa, athlańska korona oraz imperialna peleryna. Skusicie się?

