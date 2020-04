ADATA XPG XENIA - Tajwańczycy wchodzą na rynek laptopów

Duża konkurencyjność na rynku to zawsze dobra sprawa. Zmusza ona firmy do ciągłego postępu w walce o klienta, a konsument ma spory wybór danego produktu co pozwala mu znaleźć ten najlepiej trafiający w jego potrzeby. Wygląda na to, że już niedługo na rynku laptopów dla graczy pojawi się kolejna firma. Marka XPG należąca do firmy ADATA wzbogaciła się o nowy sprzęt na swojej stronie internetowej. Mowa o laptopie XENIA, który oparty został na procesorze Intel Core i7 oraz karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 2070 lub GTX 1660 Ti. Nie zabrakło też wydajnego SSD, 32 GB pamięci RAM czy mechanicznej klawiatury z podświetleniem RGB LED. Całość dopełnia matryca Full HD z wysoką częstotliwością odświeżania.

ADATA postawił na mocne podzespoły skryte w stonowanej obudowie ze stopu magnezu. Może to być naprawdę ciekawy sprzęt dla graczy.

ADATA XPG XENIA to laptop o wymiarach 356,4 x 233,6 x 20,5 milimetrów i wadze poniżej 1,85 kilograma. Mamy tutaj do czynienia z matrycą IPS o przekątnej 15,6 cala, która oferuje rozdzielczość 1920×1080 przy częstotliwości odświeżania 144 Hz i sparowana została z cienkimi ramakmi. Sercem urządzenia jest 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor Intel Core i7-9750H pracujący z zegarem od 2,6 do 4,5 GHz oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q lub GeForce GTX 1660 Ti. Całość dopełnia 32 GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz oraz nośnik półprzewodnikowy M.2 NVMe w postaci ADATA XPG SX8200 Pro o pojemności 1 TB.

Klawiatura w ADATA XPG XENIA korzysta z optyczno-mechanicznych przełączników typu Silent/Tactile, a gładzik to jednolita szklana płytka. Bateria ma pojemność 96 Whr. Tajwańczycy zdecydowali się na zastosowanie karty sieciowej Intel Wi-Fi 6 AX200. Wśród dostępnych portów można wymienić trzy USB 3.2 Gen 2, jedno złącze Thunerbolt 3.0, jedno HDMI oraz porty audio, a wisienką na torcie jest czytnik kart SD. Laptopy ADATA XPG XENIA dostępne mają być na rynku azjatyckim i amerykańskim w trzecim kwartale 2020 roku. Jak na razie nie ma informacji co do Europy i Polski, ale skontaktowaliśmy się już z firmą i czekamy na odpowiedź.

