Acer Swift X 14, Swift Go 16, Aspire Vero 16 oraz Aspire Go 15 - nowe laptopy do pracy i rozrywki z różnych segmentów cenowych

W związku z targami CES 2024 firma Acer zaprezentowała nowe laptopy. Wśród pokazanych modeli są urządzenia z różnych segmentów cenowych, które mogą posłużyć do pracy i rozrywki. Uwagę zwraca między innymi Acer Swift X 14 z procesorem Intel Core Ultra 7 oraz mobilnym układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4070, a także Acer Aspire Vero 16, którego obudowa została wykonana w 60% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Pierwszy z zaprezentowanych komputerów to wspomniany już Acer Swift X 14. Jest to propozycja przede wszystkim dla osób, które potrzebują solidnego sprzętu do pracy. W najlepszym wariancie zainstalowano procesor Intel Core Ultra 7 (brak na razie informacji o dokładnym modelu), dedykowany układ NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU oraz maksymalnie 32 GB pamięci LPDDR5X. Można w tym przypadku liczyć także na 14,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości wynoszącej 2880 x 1800 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Jak przekonuje producent, urządzenie sprawdzi się w analizie danych, streamingu, a nawet renderowaniu trójwymiarowych obiektów. Zastosowany układ graficzny jest na tyle dobry, że laptop poradzi sobie także z wymagającymi grami. Ciekawostką jest fakt, że sprzęt posiada domyślnie zainstalowane sterowniki NVIDIA Studio, które zapewniają optymalną wydajność w rozmaitych profesjonalnych aplikacjach wykorzystywanych przy pracy. Za komputer trzeba będzie zapłacić na rynku europejskim 1799 euro. Premiera w lutym 2024 roku.

Acer Swift X 14 Acer Swift Go 16

Acer Swift Go 14 Procesor Do Intel Core Ultra 7 (Meteor Lake) Do Intel Core Ultra 9 185H (Meteor Lake),

16C/22T Zintegrowany układ graficzny Intel ARC Graphics Intel ARC Graphics Dedykowany układ graficzny Do NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU,

8 GB GDDR6, TDP 115 W brak Pamięć RAM Do 32 GB LPDDR5X Do 32 GB LPDDR5X Magazyn danych 1 x SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe, 1 TB 1 x SSD PCIe 4.0 x4 M.2, do 2 TB Ekran 14,5" OLED 2880 x 1800

16:10, 100% DCI-P3, 120 Hz, 500 nitów,

VESA DisplayHDR TrueBlack 500 16" OLED 3200 x 2000

16:10, TÜV Rheinland Eyesafe



14" OLED 2880 x 1800

16:10, TÜV Rheinland Eyesafe Złącza 2 x USB-C

1 x HDMI 2.1

1 x gniazdo MicroSD 2 x USB-C (Thunderbolt 4)

1 x HDMI 2.1

1 x gniazdo MicroSD Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth LE Audio Wi-Fi 7, Bluetooth LE Audio Kamera internetowa 1080p 1440p Czas pracy na akumulatorze b.d. 12,5 godziny Cena 1799 euro 1149 euro

1099 euro

Acer Aspire Vero 16 Acer Aspire Go 15

Acer Aspire Go 14 (Intel i AMD) Procesor Do Intel Core Ultra 7 (Meteor Lake) Do Intel Core i3-N series



Do Intel Core i3-N series

Do AMD Ryzen 7000 Zintegrowany układ graficzny Intel ARC Graphics Intel UHD Graphics



Intel UHD Graphics

AMD Radeon Graphics Dedykowany układ graficzny brak brak Pamięć RAM Do 16 GB LPDDR5 Do 16 GB LPDDR5 Magazyn danych 2 x SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe, do 2 TB 1 x SSD PCIe 3.0 M.2 NVMe, do 1 TB Ekran 16" 2560 x 1600

16:10, 100% sRGB 15,6" 1920 x 1080

16:9, Acer BlueLightShield



14" 1920 x 1200

16:10, Acer BlueLightShield Złącza 2 x USB-C (Thunderbolt 4)

1 x HDMI 2.1 b.d. Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth LE Audio Wi-Fi 6E, Bluetooth (brak szczegółów) Kamera internetowa 1440p b.d. Czas pracy na akumulatorze Do 11 godzin Do 10 godzin Cena Od 1199 euro Od 529 euro



Od 549 euro (Intel)

Od 649 euro (AMD)



Acer Swift X 14

Kolejną propozycją jest Acer Swift Go 16, którego najpotężniejszy wariant wyposażono w procesor Intel Core Ultra 9, zintegrowany układ graficzny Intel ARC Graphics i nawet 32 GB pamięci LPDDR5X. Można liczyć także na 16-calowy wyświetlacz OLED o wysokiej rozdzielczości 3200 x 2000 pikseli. Cechą charakterystyczną tego modelu jest długi czas pracy na baterii, który wynosi nawet 12,5 godziny. Jest to zatem znakomita propozycja dla osób, które oczekują możliwości użytkowania sprzętu z dala od sieciowych źródeł zasilania. Urządzenie wyposażono także w klawisz Copilot, który umożliwia dostęp do usługi Microsoftu bazującej na sztucznej inteligencji. W sprzedaży dostępny będzie także Acer Swift Go 14, który charakteryzuje się 14-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli. Cena sprzętu to 1149 euro za wariant 16-calowy i 1099 euro za wariant 14-calowy. Laptopy pojawią się w sprzedaży jeszcze w lutym bieżącego roku.

Acer Swift Go 16

Acer Swift Go 14

Acer zaprezentował także laptop Aspire Vero 16. Najlepszy wariant komputera wyposażono w procesor Intel Core Ultra 7. Brak jest dedykowanego układu graficznego. Mowa zatem o sprzęcie przeznaczonym do bardziej biurowych zadań. Urządzenie zaoferuje do 16 GB pamięci LPDDR5 i 16-calowy ekran o rozdzielczości 2560 x 1600. Jedną cech rozpoznawalnych laptopa jest jego ekologiczny charakter. Producent chwali się, że obudowa została wykonana w 60% z materiału PCR. W rezultacie mocno zredukowano emisję CO2 do atmosfery podczas jego produkcji. Touchpad OceanGlass został z kolei wykonany z plastiku pochodzącego z oceanów. Urządzenie jest zatem dobrą propozycją dla osób, które przykładają dużą wagę do kwestii ekologicznych. Laptopy tego typu pojawią się na rynku w marcu, a ich cena będzie zaczynała się od 1199 euro.

Acer Aspire Vero 16

Ostatnimi propozycjami z kategorii laptopów niegamingowych są Acer Aspire Go 15 i Aspire Go 14, wyposażone w procesory z serii Intel Core i3-N oraz AMD Ryzen 7000. Zabrakło niestety szczegółów dotyczących konkretnych modeli CPU. Sprzęt zaoferuje do 16 GB pamięci LPDDR5. Oba urządzenia mają pozwolić nawet na 10 godzin pracy na baterii. Różnią się ekranem. Aspire Go 15 posiada wyświetlacz o przekątnej 15,6-cala i rozdzielczości 1920 x 1080, zaś Aspire Go 14 ekran 14-calowy o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli. Oba laptopy wyposażono w klawisz Copilot. Obudowa została wykonana w 30% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Premiera Acer Aspire Go 15 planowana jest na luty bieżącego roku, a jego cena będzie zaczynała się od 529 euro. Aspire Go 14 zarówno w wariancie procesorem Intela, jak i AMD, zadebiutuje w marcu w cenach od 549 euro i od 649 euro.

Acer Aspire Go 15

Acer Aspire Go 14

Źródło: Acer, PurePC