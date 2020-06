300 gier za 5 dolarów na itch.io. W paczce m.in. Night in the Woods

W serwisie Itch.io pojawiła się paczka zawierająca aż 742 projekty (gry, assety, książki, komiksy, narzędzia modderskie, stołowe gry RPG) wycenione łącznie na około 3400 dolarów, a które możemy kupić już za 5 dolarów. Gry komputerowe stanowią tu nieco ponad 300 pozycji. Dochody ze sprzedaży wspomnianego pakietu mają zostać podzielone po połowie między Fundusz ochrony prawnej i edukacji NAACP oraz Fundusz finansowej pomocy społecznej (Community Bail Fund). Paczka o nazwie "The Bundle for Racial Justice and Equality" została przygotowana bowiem w związku z ostatnimi wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych, by pomóc organizacjom w walce o równość i sprawiedliwość rasową.

W chwili pisania tego newsa kupującym udało się uzbierać już ponad 2 miliony dolarów, przy czym cel organizatorów to 5 milionów. Cena "wywoławcza" pakietu to wspomniane 5$, jednak mile widziane jest wpłacanie wyższych kwot. Oferta potrwa jeszcze przez niecałe 8 dni, a jej zawartość znajdziecie pod TYM linkiem. Choć spora część paczki to w zasadzie i tak darmowe od dawna tytuły, zaś płatne to przede wszystkim tzw. indyki (gry producentów niezależnych), to znajdziemy w niej również całkiem przyzwoite tytuły, dla których warto wydać te pięć dolarów (jeśli oczywiście lubimy tego typu gry).

Wśród tych popularniejszych można wymienić m.in.:

Mimo iż dorzucam do powyższych tytułów steamowe odnośniki (by czytelnik miał szybki wgląd na to, co może otrzymać), to trzeba pamiętać, że w paczce nie znajdziemy żadnych kluczy do przypisania do wybranej platformy jak Origin czy GOG. Produkty dostępne będą jedynie do bezpośredniego pobrania z serwisu itch.io.

Źródło: itch