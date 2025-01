17 urodziny PurePC - Jeszcze chwila do pełnoletności, więc zamiast świętowania zabieramy się do pracowania

Dzień 6 czerwca to dzień szczególny, nie tylko ze względu na długo wyczekiwaną premierę Diablo IV, ale również, a może przede wszystkim, kolejną rocznicę powstania PurePC. Będzie to dokładnie 17 wiosna jaką z powodzeniem funkcjonujemy, chociaż licząc jeszcze czasy Tweak.pl, którego spuściznę kontynuujemy, byłyby to całkiem imponujące 23 lata. Dziękujemy, że jesteście z nami, codziennie odwiedzacie PurePC i tworzycie jedną z największych społeczności skupionych wokół tematyki nowych technologii, komponentów oraz gamingu.

PurePC obchodzi 17 urodziny, na spokojnie, bo zbieramy siły na 18-kę.

17-ka nie jest rocznicą medialnie równie atrakcyjną, co 16-ka albo 18-ka, dlatego w tym roku podchodzimy do naszego małego święta kameralnie. Jednak z tego miejsca mogę zapowiedzieć, że obchody pełnoletności PurePC będą wyjątkowo huczne i obsypane zacnymi nagrodami, podobnie jak wielokrotnie robiliśmy w przeszłości. Tymczasem pozwolę sobie na krótkie podsumowanie tego, co działo się w ostatnich 12 miesiącach. Zmian w formacie działania portalu nie dokonywaliśmy, skupiając głównie na newsach i recenzjach, skutkiem czego znacznie powiększył się skład redaktorski. Nasze szeregi wzmocnili: Tomasz Duda, Szymon Góraj, Łukasz Stefaniak, Kacper Szymanik, Mateusz Szlęzak, Natan Faleńczyk i Marcin Kozak. Resztę powinniście dobrze znać z dziesiątek publikacji jakie dla Was przygotowali - Ewelina Stój, Damian Marusiak, Piotr Piwowarczyk i niżej podpisany Sebastian Oktaba. Nad całokształtem nadal panuje Rafał Romański, więc pozostajemy portalem bez zewnętrznego wydawcy.

Sporo dzieje się również w procedurach, ponieważ w tym roku odświeżone zostały testy kart graficznych, laptopów i pamięci masowych, a podobny zabieg czeka niebawem procesory oraz pamięci RAM. W pierwszej kolejności staramy się zadbać o najważniejsze sprawy, zamiast kombinować z formatami, wyglądem czy przesadnie rozszerzać tematykę. Wierni pozostajemy naszym korzeniom, dlatego testy sprzętu i gier traktujemy priorytetowo, co potwierdzają liczne premiery jakie w ostatnich tygodniach dla Was opisywaliśmy. Chcemy trzymać się tego kierunku możliwie najdłużej, ponieważ hardware i gaming to nasze pasje, nie tylko praca. Mogę też chyba zdradzić, że będzie niedługo pewien ciekawy projekt skierowany do społeczności PurePC, gdzie pierwsze skrzypce będą odgrywały karty graficzne. Dawno czegoś takiego nie było w sieci. I powoli już planujemy osiemnastkę, bo wtedy to dopiero będzie się działo... Jeszcze raz podziękowania dla wszystkich redaktorów i czytelników - widzimy się w komentarzach :)