ZTE Blade A72s oraz V40 Design - po latach marka wraca na rynek, atakując budżetowy segment smartfonów

Odkąd ZTE wycofało się częściowo z polskiego rynku, zdążyło minąć już 8 lat. Obecnie producent za pośrednictwem swoich marek oferuje u nas gamingowe smartfony z serii REDMAGIC (Nubia), a także urządzenia z linii Axon. Plany producenta właśnie się zmieniły i ZTE wprowadza do Polski smartfony ze znanej niegdyś rodziny Blade. Do serii trafi łącznie osiem urządzeń, a na ten moment zadebiutowały dwa z nich. Czy ZTE po tylu latach będzie w stanie coś ugrać na zdominowanym już rynku?

Marka ZTE oficjalnie wraca do Polski z budżetową serią Blade. Oferta chwilowo obejmuje dwa modele, jednak docelowo na rynek trafi ich osiem. Smartfony swoim wyglądem starają się nawiązywać do droższych sprzętów, jednak pod względem specyfikacji nie oferują nic nadzwyczajnego.

Pierwszym z omawianych modeli jest tańszy ZTE Blade A72s. Patrząc na tył urządzenia, można je pomylić z Xiaomi 12, jednak poza wyglądem obu modeli, nie mają one ze sobą zbyt wiele wspólnego. Sprzęt posiada ekran IPS o przekątnej 6,75-cala, rozdzielczości 1600 x 720 px i odświeżaniu, które wynosi 90 Hz. Za wydajność będzie odpowiadał procesor Speadtrum Unisoc T606 wraz z układem graficznym Mali-G57, pamięć RAM o pojemności 3 GB oraz 128 GB pamięci flash. Pod względem aparatów, znajdziemy tu 50 MP jednostkę główną, którą dopełni 2 MP soczewka do zdjęć makro oraz 2 MP czujnik głębi. Z przodu natomiast ulokowano kamerę o rozdzielczości 5 MP. Na pokładzie znalazły się również moduły Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0, a także obsługa sieci 4G LTE. W pakiecie otrzymamy akumulator o pojemności 5000 mAh, ze wsparciem dla ładowania o mocy 22,5 W. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne, a cena została ustalona na 699 zł. Na start jednak jest promocja, w której nabędziemy smartfon w kwocie 649 zł.

ZTE Blade A72s ZTE Blade V40 Design Ekran 6,75" IPS 1600 x 720 px, 90 Hz 6,6" IPS 2408 x 1080 px, 60 Hz Procesor Spreadtrum Unisoc T606 UMS9230

(2 x 1,6 GHz A75 + 6 x 1,6 GHz A55) Spreadtrum Unisoc T616

(2 x 2.0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55) Układ graficzny Mali-G57 ARM Mali-G57 Pamięć RAM 3 GB 4 GB Pamięć wbudowana 128 GB UFS 2.2 128 GB UFS 2.2 Akumulator 5000 mAh, 22,5 W 4500 mAh, 22,5 W Aparaty tylne 50 MP f/1,8 + 2MP + 2 MP 50 MP f/1,8 + 2 MP + 2 MP Aparat przedni 5 MP f/2,2 8 MP f/2,2 Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4G LTE Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4G LTE NFC Nie Tak Porty i złącza USB 2.0 typu C USB 2.0 typu C Slot na karty microSD Tak Tak Wersje kolorystyczne Jasnoniebieski, ciemnoszary Czarny Wymiary 168 x 77,5 x 8,6 mm 163,4 x 74 x 7,98 mm Waga ? 182 g System Android 12 Android 12 z nakładką myOS 12 Cena 699 zł 799 zł

Drugim modelem jest ZTE Blade V40 Design. Smartfon stara się wyróżnić z tłumu swoim designem, który oparty jest na czarno-złotych barwach. Tym razem spotkamy się z wyświetlaczem o mniejszej przekątnej (6,6") z wyższą rozdzielczością (2408 x 1080 px), jednak obraz odświeżany jest tylko 60 razy na sekundę. Na pokładzie znajdziemy 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Sercem sprzętu jest procesor Spreadtrum Unisoc T616, który może liczyć na wsparcie ze strony układu graficznego Mali-G57. Akumulator to mniej pojemne ogniwo (4500 mAh), z równie wolnym ładowaniem, co tańszym modelu. Zestaw tylnych aparatów jest również identyczny, jednak z przodu znalazła się teraz kamera o rozdzielczości 8 MP. Reszta specyfikacji jest praktycznie taka sama. Kwota startowa wynosi 799 zł, aczkolwiek trwa obecnie promocja i smartfon możemy nabyć za 699 zł. W kwocie poniżej tysiąca złotych mamy sporo alternatywnych rozwiązań, jak choćby Redmi 12, który właśnie zadebiutował.

Źródło: ZTE