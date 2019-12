Jaki komputer kupić? Zestawy komputerowe na grudzień 2019

Jaki komputer kupić? Który procesor wybrać? Jakie karty graficzne i procesory są najlepsze? Podobne pytania zalewają fora internetowe, ponieważ sytuacja na rynku podzespołów potrafi się błyskawicznie zmienić i ciężko nadążyć za nowinkami, które wywracają do góry nogami wcześniejsze koncepcje. Przed zakupem komputera przeciętny użytkownik staje w obliczu poważnych problemów, jakie są nierozerwalnie związane z jego pieniędzmi, co powinno stanowić silną motywację do szukania najlepszych rozwiązań. Ostatecznie, nie wszyscy muszą wiedzieć, który procesor czy kartę graficzną warto wybrać - dlatego powstał poniższy poradnik z polecanymi zestawami komputerowymi. Korzystając z naszego doświadczenia i przeprowadzonych testów, stworzyliśmy przejrzyste od strony wizualnej oraz dopracowane merytorycznie konfiguracje, jakie naszym zdaniem są warte każdej wydanej nań złotówki.

Autor: Sebastian Oktaba

Publikacja została stworzona głównie z myślą o niezbyt zaawansowanych użytkownikach, dysponujących wyłącznie podstawową wiedzą z zakresu składania komputerów, którzy potrzebują fachowej porady jaki sprzęt wybrać do określonej kwoty. Bywalcy forum i gorliwi czytelnicy artykułów w serwisie PurePC, zapewne samodzielnie potrafią dobrać najlepsze podzespoły, aczkolwiek nawet wówczas warto zobaczyć, czy propozycje użytkowników mają odzwierciedlenie w wyborach redakcji. Jeśli w obydwu miejscach polecane są bardzo zbliżone konfiguracje, to można optymistycznie zakładać, że lepszego komputera aktualnie nie znajdziemy. Oczywiście, zestawy są dobierane optymalnie oraz ukierunkowane przede wszystkim na stosunek ceny do wydajności, jednak absolutnie nie zmierzamy w kierunku maksymalnych oszczędności. Jeśli nieznacznie droższy komponent jest po prostu lepszy albo objęty dłuższą gwarancją, to zdecydowanie polecamy takie rozwiązanie, wszak jakość i niezawodność to bardzo ważne cechy - najlepiej kiedy idą w parze.

Podstawowa konfiguracja w zestawach proponowanych przez PurePC składa się wyłącznie z komponentów bazowych tzn.: procesora, płyty głównej, pamięć RAM, karty graficznej, zasilacza, dysków oraz ewentualnie dodatkowego systemu chłodzenia. W tym przypadku cena obudowy komputerowej nie została uwzględniona, głównie z uwagi na bardzo zróżnicowane gusta czytelników oraz niezwykle szeroką ofertę producentów. Przygotowaliśmy jednak sugestie dotyczące tego elementu - koszyk zawiera tylko komponenty bazowe, natomiast skrzynki otrzymały osobną sekcję tematyczną. Poza tym peryferia i monitory otrzymały własne kategorie, gdzie można sprawdzić polecane modele oraz wybrać ten najbliższy indywidualnym preferencjom. Zanim przystąpicie do zakupów, koniecznie odwiedźcie również nasz dział hardware, gdzie znajdziecie testy większości z polecanych w poradniku komponentów.

Jako serwis, który dużo uwagi poświęca overclockingowi, nie mogliśmy także zapomnieć o uwzględnieniu możliwości podkręcania polecanych konfiguracji. Trzeba jednak jasno oraz wyraźnie zaznaczyć, iż sporo tutaj zależy od umiejętności i sprzętu użytkownika, więc niczego pewnego obiecać po prostu nie możemy. W przypadku procesorów Intela tylko niektóre modele pozwalają na swobodne podkręcanie (np.: Core i5-9600K), co oczywiście odgrywa niebagatelne znaczenie w całym procesie. Weźcie również pod uwagę, że skrajnie nieudane próby podkręcania mogą zakończyć się uszkodzeniem sprzętu, zaś odpowiedzialność za efekty nieumiejętnego zmieniania parametrów zawsze ponosi osoba dokonująca takich czynności. Jako redakcja wskazujemy jedynie, które podzespoły charakteryzują się potencjałem OC, mogącym ułatwić osiągniecie określonych wartości. Osobom kompletnie niedoświadczonym polecamy najpierw lekturę poradnika - Jak podkręcić procesor (LINK).

Nasze zestawy składamy w oparciu o ofertę sklepu internetowego Morele.net, jednak publikacja ma charakter całkowicie autorski i niezależny. Sklep stanowi wyłącznie bazę produktową, którą zobowiązał się uzupełniać możliwie szybko i utrzymywać konkurencyjne ceny wybranych przez redakcję podzespołów. Zdecydowaliśmy się podjąć współpracę z firmą Morele.net, ponieważ działa na rynku komputerowym od 2000 roku, oferuje szeroką gamę produktów (~50 000) i szybką wysyłkę lub odbiór osobisty towaru w ponad 15 miastach w Polsce. Dodatkowo każdy użytkownik PurePC.pl do zamówienia powyżej 1500 złotych otrzyma usługę złożenia zestawu komputerowego za symboliczną złotówkę lub 16 GB pendrive SanDisk i wysyłkę gratis w obydwu przypadkach. Jeśli któraś z propozycji spełniła Wasze oczekiwania, wystarczy kliknąć w wyszczególnionego na czerwono linka, który prowadzi prosto do koszyka produktów. Żeby skorzystać z promocji należy postępować według poniższych wskazówek:

Wprawdzie polecane zestawy komputerowe tworzymy od 2008 roku siłami całej redakcji, ale zawsze chętnie wysłuchamy spostrzeżeń i uwag czytelników, wszak zestawienie jest skierowanie właśnie do Was. Zdajemy sobie sprawę, że usatysfakcjonowanie wszystkich jest zwyczajnie niemożliwe, ponieważ subiektywizm to wybitnie ludzka cecha, postaramy się jednak dostosowywać publikację do oczekiwań większości. Proponowane konfiguracje są punktem wyjścia, skrojonym na miarę odgórnie przyjętego budżetu, ale tematu to absolutnie nie zamyka. Nowa wersja zestawów pojawia się zawsze pierwszego dnia miesiąca, zaś aktualizowana jest gruntownie po dwóch tygodniach, gdyż ceny i dostępność produktów potrafią ulec istotnym zmianom. Pod niemalże każdym podzespołem umieszczamy także alternatywę zbliżoną wydajnościowo i cenowo, którą można wybrać bez obawy o jakość komputera.