Enermax MAXPRO II - Budżetowe zasilacze z certyfikatem 80 PLUS

Zasilacz komputerowy to element niezbędny w każdym zestawie. Nie wszyscy jednak składają maszyny gamingowe czy stacje robocze za grube tysiące, czasami mowa o prostym i tanim komputerze do pracy biurowej, internetu oraz filmów i seriali. Tutaj nikt nie ma zamiaru wydawać 400 złotych czy więcej za dodatkowe podświetlenie RGB LED, modularne okablowanie czy pasywne chłodzenie, gdy cały komputer kosztować ma w okolicach od 1000 do 1500 złotych. Najwyraźniej świetnie zdaje sobie z tego sprawę Enermax, który poszerza portfolio zasilaczy komputerowych. Nowa seria MAXPRO II ma stawiać na dobry stosunek ceny do mocy, sprawności potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS oraz wysokiej kultury pracy.

Zasilacze Enermax MAXPRO II mają trafić do sklepów jeszcze w tym miesiącu. Patrząc na specyfikację będzie to raczej bardzo tania seria.

Enermax MAXPRO II to seria niemodularnych zasilaczy w skład której wchodzą modele o mocy 400, 500, 600 oraz 700 W. Wszystkie z nich mają wymiary 140 x 150 x 86 (długość x szerokość x wysokość) milimetrów i ważą 1,7 kilograma. Ich sprawność wynosi do 87% przy 50% obciążenia co potwierdzone zostało podstawowym certyfikatem 80 PLUS (oczko niżej niż 80 PLUS Bronze). W środku znajdziemy pojedynczą linię +12 V (do 30 A dla 400 W, do 38 A dla 500W, do 46 A dla 600W i do 55 A dla 700 W), zestaw zabezpieczeń w postaci SCP, OVP, UVP, OPP i SIP, a główne kondensatory elektrolityczne są produkcji japońskiej.

Zasilacze chłodzone są 120-milimetrowym wentylatorem, który do 40% obciążenia pracuje z deklarowaną kulturą pracy do 14,7 dB(A) i potem hałas rośnie stopniowo nawet do aż 27,5 dB(A) przy 100% obciążenia. Okablowanie to czarne, taśmowe wiązki. Zestaw wtyczek zależny jest od wybranej mocy zasilacze. Dwa słabsze warianty dysponują jednym wtykiem 24-pin, jednym 4+4-pin (EPS), dwoma 6+2-pin (PCIe), pięcioma SATA i trzema Molex. Wariant 600 W posiada sześć wtyczek SATA, zaś model 700 W sześć wtyczek SATA i cztery PCIe. Zasilacze Enermax MAXPRO II mają trafić do sklepów jeszcze w tym miesiącu. Patrząc na specyfikację i promocyjny film będzie to raczej bardzo tania seria. Sugerowane ceny nie zostały co prawda zdradzone, ale wiemy że producent oferuje na swój produkt 3 lata gwarancji.

