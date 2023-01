XMG NEO 16 oraz XMG NEO 17 - laptopy do gier z Intel Core i9-13900HX oraz układami GeForce RTX 4000 Ada Lovelace

XMG to niemiecka firma, przygotowująca głównie wydajne laptopy dla graczy i do pracy kreatywnej. Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję przetestować model XMG APEX 15 Max z desktopowym procesorem AMD Ryzen 7 5800X3D oraz układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU. Dzisiaj jednak jesteśmy już po debiucie nowej generacji procesorów oraz układów graficznych i na trwających obecnie targach CES w Las Vegas nie mogło także zabraknąć omawianej firmy. XMG pokazało na razie dwa nowe modele laptopów: NEO 16 oraz NEO 17, ale w planach jest dużo więcej urządzeń.

XMG na targach CES w Las Vegas prezentuje laptopy NEO 16 oraz NEO 17, opcjonalnie wykorzystujące system chłodzenia cieczą. Do dyspozycji oddano bardzo mocne podzespoły - procesor Intel Core i9-13900HX oraz układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Firma również przedstawia wstępny plan premier na kolejne miesiące.

Laptopy XMG NEO 16 oraz XMG NEO 17 pojawią się w sprzedaży w lutym i do nich jako pierwszych podano pełną specyfikację. Oba urządzenia będą korzystały z 24-rdzeniowego i 32-wątkowego procesora Intel Core i9-13900HX. W przypadku grafik, notebooki startują od układu NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU o mocy do 140 W. Do wyboru będzie również GeForce RTX 4070 Laptop GPU (do 140 W), GeForce RTX 4080 Laptop GPU (do 175 W) oraz GeForce RTX 4090 Laptop GPU (do 175 W). Producent oferuje również wybór pamięci RAM - do 64 GB DDR5 5600 MHz lub do 64 GB DDR5 6400 MHz. Oba notebooki mają również miejsce na dwa nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Z kolei ekrany obsługują zarówno technikę odświeżania NVIDIA G-SYNC jak również funkcję Advanced Optimus.

XMG NEO 16 (2023) XMG NEO 17 (2023) Procesor Intel Core i9-13900HX (24C/32T), Raptor Lake-HX Intel Core i9-13900HX (24C/32T), Raptor Lake-HX Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770 Dedykowany układ NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB GDDR6, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB GDDR6, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 12 GB GDDR6, TGP 175 W



NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16 GB GDDR6, TGP 175 W NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB GDDR6, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB GDDR6, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 12 GB GDDR6, TGP 175 W



NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16 GB GDDR6, TGP 175 W Pamięć RAM Do 64 GB DDR5 5600 MHz (2x SO-DIMM)

Do 64 GB DDR5 6400 MHz (2x SO-DIMM) Do 64 GB DDR5 5600 MHz (2x SO-DIMM)

Do 64 GB DDR5 6400 MHz (2x SO-DIMM) Magazyn danych 2x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 2x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 16" 2560 x 1600

16:10 IPS, 95% sRGB, 240 Hz, 3 ms, 350 nitów, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus 17" 2560 x 1600

16:10 IPS, 99% sRGB, 240 Hz, 3 ms, 380 nitów, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus Złącza 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4, G-SYNC)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1 (G-SYNC)

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart SD

2x Audio-jack 3.5 mm

2x złącze do obsługi stacji OASIS Łączność Ethernet RJ-45 + WiFi 6E + Bluetooth 5 Kamera internetowa Full HD + IR Sensor Akumulator 93 Wh 99 Wh Waga 2,5 kg 2,8 kg Wymiary 358,4 x 266,8 x 26,1 mm 381,7 x 272,8 x 27 mm Zasilacz 280 W (RTX 4060, RTX 4070)

330 W (RTX 4080, RTX 4090) 280 W (RTX 4060, RTX 4070)

330 W (RTX 4080, RTX 4090) System Windows 11 Cena Od 2199 euro (RTX 4060)

+375 euro dopłaty do RTX 4070

+1050 euro dopłaty do RTX 4080

+1687 euro dopłaty do RTX 4090 Od 2249 euro (RTX 4060)

+375 euro dopłaty do RTX 4070

+1050 euro dopłaty do RTX 4080

+1687 euro dopłaty do RTX 4090

XMG zaprezentował grafikę z prezentacją działania układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU w teście 3DMark Time Spy Stress Test i z wykorzystaniem laptopa XMG NEO 16. Przez cały czas trwania pomiarów, moc grafiki nie spadała poniżej 175 W, z kolei temperatury na chłodzeniu powietrzem oscylowały w okolicy 80 stopni, co jak na tak rozbudowane GPU dla laptopów nie prezentuje się jakoś szczególnie źle. Dodatkowo oba notebooki mają z tyłu złączki do podłączenia modułu XMG OASIS, czyli skrzyneczki z chłodzeniem cieczą. Rozwiązanie to prezentowaliśmy w ubiegłym roku na przykładzie laptopa Hyperbook, gdzie identyczna skrzynka była również dostępna. Tutaj XMG nie podał temperatur, ale jesteśmy pewni że będą znacznie niższe. Poznaliśmy także ceny komputerów i co ciekawe XMG określiło jasno, ile trzeba dopłacić do poszczególnych układów graficznych. Sam wybór topowej grafiki NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU w sklepie XMG trzeba będzie dopłacić prawie 1700 euro co dobitnie pokazuje, jak drogi jest to układ i jak drogie będą notebooki z najmocniejszym modelem z generacji Ada Lovelace (sam wybór RTX 4090 prowadzi do tego, że cena laptopów sięga około 4000 euro, a jeszcze zostaje kwestia RAM czy nośników SSD, ewentualnie opcjonalnej klawiatury z mechanicznymi przełącznikami Cherry MX Ultra Low Profile).



XMG NEO 16 (2023)

XMG również przesłało nam wstępny plan wydawniczy, który zakłada premierę również następujących laptopów: XMG FOCUS 15, XMG FOCUS 16 oraz FOCUS 17 (Intel Core i9-13900HX, do GeForce RTX 4070 Laptop GPU), XMG PRO 15 oraz XMG PRO 17 (Intel Core i9-13900HX, do GeForce RTX 4090 Laptop GPU), a także XMG ULTRA 17 (Intel Core i9-13900HX, do GeForce RTX 4090 Laptop GPU). Jak widać XMG zamierza wykorzystać, przynajmniej na razie, wyłącznie 24-rdzeniowy procesor Intel Raptor Lake-HX. Dopiero w późniejszym czasie będą ujawniane nowości bazujące na konkurencyjnych procesorach AMD Ryzen 7045HX.



XMG NEO 17 (2023)

