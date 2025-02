Xiaomi Mini PC 2023 - chińska marka wprowadza odświeżoną wersję mini komputera z procesorem z rodziny Intel Raptor Lake-P

Xiaomi postanowiło nieco odświeżyć swoją ofertę mini komputerów, wydając model ze zmienionym układem głównym. Poprzednia wersja opierała się na rodzinie Intel Alder Lake-P, natomiast teraz mamy do czynienia z nowszą Intel Raptor Lake-P. Tym razem nabywcy mogą liczyć na wyższe zegary, a co za tym idzie nieco większą wydajność, choć znaczących zmian w całej konstrukcji nie znajdziemy zbyt wiele. Nadal jednak jest to ciekawa propozycja dla osób, które nie potrzebują komputera do zaawansowanych zastosowań, a bardziej do biurowych.

Na rynek trafił nowy model mini komputera od Xiaomi, którego oznaczenie zmieniło się jedynie o bieżący 2023 rok. Na pokładzie zaszła jedna kluczowa zmiana, jaką jest główna jednostka Intela, natomiast reszta specyfikacji jest bardzo zbliżona do poprzedniej generacji.

Od samego początku Xiaomi chwali się niewielkimi rozmiarami swojej konstrukcji, która jest w stanie zmieścić się w dłoni i waży niecałe 450 g. W tak małej obudowie udało się upakować całkiem sporo, a sama konfiguracja może się okazać wystarczająca dla wielu osób, które na co dzień wykorzystują komputer do prostych zadań, takich jak przeglądanie internetu czy praca z pakietem Office. Na pokładzie znajdziemy jednostkę z rodziny Intel Raptor Lake-P - Intel Core i5-1340P. Procesor ten został wykonany z litografii Intel 7, a jego TDP ustalono na 43 W. Może on skorzystać z 16 GB pamięci RAM w standardzie DDR4 (dwie kości po 8 GB), a także nośnika SSD o pojemności 512 GB. W kwestii łączności mamy do dyspozycji Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.3.

Xiaomi Mini PC 2023 (XM23RMSS) Procesor Intel Core i5-1340P (Intel 7 [10 nm], 43 W)

12C (4P/8E) / 16T | 3,4 - 4,6 GHz Układ graficzny Intel Iris Xe Graphics eligible (1,45 GHz, 80 EU) Pamięć RAM 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3200 MHz Nośnik danych 512 GB PCIe 4.0 SSD Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Porty, złącza i sloty 2 x Thunderbolt 4

1 x USB 2.0 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x HDMI 2.1 (18 Gb/s)

3 x USB 3.2 Gen 2 typu A

1 x Port Ethernet (2,5 Gb/s) Wymiary i waga 112 x 112 x 38 mm / 445 g Pobór mocy 100 W System operacyjny Microsoft Windows 11 Cena 699,99 dolarów (~2940 zł)

Mimo swoich rozmiarów ten mini komputer może się pochwalić szeroką gamą różnych złącz i portów. Znajdziemy tu bowiem dwa porty Thunderbolt 4, jedno USB 2.0 typu A oraz trzy USB 3.2 Gen 2 typu A, złącze Audio-Jack 3,5 mm, dwa HDMI 2.1, a także 2,5-gigabitowy port Ethernet. Pobór mocy całości został ustalony na zaledwie 100 W. Za system operacyjny odpowiada zaś Microsoft Windows 11. Kwota, jaką przyjdzie nam zapłacić za Xiaomi Mini PC 2023, to niemal 3 tys. zł. Zakupu dokonamy na tej stronie - dostawa jest darmowa. Jeśli chcemy nieco zaoszczędzić, warto dodać przedmiot do koszyka, podać swoje dane włączając w to adres mailowy, a następnie poczekać kilkanaście minut - w tym czasie przyjdzie do nas kupon, który obniży cenę o 10 dolarów. Na marginesie: taki zabieg działa w większości sklepów internetowych.

Źródło: Minixpc