Xiaomi Mi Band 7 – premiera kolejnej generacji lubianego smartbanda. Co się zmieniło?

Stwierdzenie, że Xiaomi jest aktualnie liderem wśród producentów opasek fitness śledzących aktywność użytkownika, nie będzie niczym odkrywczym. Każda kolejna generacja tegoż gadżetu okazuje się wszak sukcesem. Nie da się ukryć, że popularność tę zawdzięczamy również niskiej cenie urządzenia, która waha się od 100 do 200 złotych, w zależności od czasu, jaki upłynął od premiery. Równie sumiennie trzeba jednak przyznać, że od momentu premiery opaski z numerem 5, kolejne generacje jakby nieco zatrzymały się w czasie. Co prawda Mi Band 6 otrzymał opcję badania saturacji krwi, ale nie był to zdaje się żaden gamechanger. Czy będzie nim więc opaska Xiaomi Mi Band 7? Nie :)

Smartband Xiaomi Mi Band 7 zadebiutował w Chinach. Nowość wciąż nie proponuje własnego modułu GPS, a pozostałe zmiany są marginalne.

Dziś miała miejsce chińska premiera smart opaski Xiaomi Mi Band 7. Na tamtejszym rynku sprzedaż wystartuje już 31 maja, zaś Chińczycy będą mogli wybierać między wersją wyposażoną w moduł NFC oraz w wersję bez tego rozwiązania. W przeliczeniu na złotówki, konstrukcje te wyceniono odpowiednio na 190 oraz 160 zł, ale nie ma się co łudzić - ostatecznie w kraju nad Wisłą aż tak przystępnie cenowo nie będzie. Skupmy się już jednak na specyfikacji urządzenia.

Jeśli chodzi o zmiany w stosunku do poprzedniej generacji, to Mi Band 7 zaoferuje głównie większy ekran (1,56" vs 1,62"). Wciąż będzie to wyświetlacz AMOLED o zagęszczeniu pikseli na poziomie 326 ppi. Większy ekran miał pozwolić ponadto na przygotowanie nieco wygodniejszego interfejsu oraz stu nowych tarcz. Nieco "urosła" także bateria, która w modelu z siódemką zaoferuje 180 mAh (wcześniej 125 mAh), co ma się przekładać na czas pracy do 15 dni.

Specyfikację dopełnia obsługa 120 trybów sportowych, Bluetooth w wersji 5.2, pulsometr, miernik spalanych kalorii, czujnik poziomu SpO2, badanie stresu oraz jakości snu, a także wodoszczelność zgodną z klasą 5 ATM. Przełomu więc żadnego wciąż nie ma. Jeśli nie mieliśmy dotąd żadnej opaski marki Xiaomi, to zakup modelu Band 7 będzie z pewnością bardzo dobrym pomysłem. Jednak jeśli użytkujemy Band 5 czy Band 6 - już niekoniecznie.

