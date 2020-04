Xiaomi: Harmonogram dostępności nowych produktów w Europie

Czasami przeglądając zagraniczne portale, możemy zazdrościć, że niektóre urządzenia nie są oficjalnie wprowadzane do Polski, a nawet do Europy. Osoby zainteresowane poszczególnymi modelami smartfonów, smartwatchy czy innych gadżetów technologicznych ostatecznie na własną rękę muszą zajmować się ściąganiem ich poprzez sklepy takie jak chociażby Aliexpress. Odważę się nawet stwierdzić, że zdecydowana część Polaków nie ma pojęcia, iż chińskie Xiaomi zajmuje się produkcją czegoś poza smartfonami. Wkrótce wszystko ma szansę się zmienić. Do sieci przedostał się bowiem harmonogram wypuszczania kolejnych urządzeń na Europę. No właśnie - na Europę, co nie musi automatycznie znaczyć, że wszystkie urządzenia z listy pojawią się również w Polsce.

W sieci pojawił się właśnie harmonogram dostępności nowych urządzeń Xiaomi w Europie. Co znajdziemy na tzw. roadmapie? Dość szerokie spektrum urządzeń od Xiaomi zaczynające się na odkurzaczach, przez wiatraki, aż po ruter czy inteligentne żarówki.

Harmonogram pod postacią zdjęcia podzielonego na cztery najbliższe miesiące pojawił się na twitterowym koncie branżowego leakstera nickiem @Sudhanshu1414. Nie musi być więc autentyczny, choć mając świadomość tego, że poprzednie doniesienia twitterowicza potrafiły się już potwierdzić, jest szansa na to, że jeszcze w kwietniu w Europie otrzymamy możliwość kupienia dwóch nowych urządzeń Xiaomi. Mowa o odkurzaczu Mi Robot Vacuum-Mop PRO oraz o słuchawkach bezprzewodowych Xiaomi 26332 Mi True Wireless Earphone 2.

O ile w najbliższych miesiącach Europa może spodziewać się jednych nowych słuchawek od Xiaomi, to czeka nas przy tym różnorodność odkurzaczy, hulajnóg oraz dwa modele wiatraków. Ciekawie zapowiada się również lipcowe rzekomo urządzenie Mi Portable Photo Printer, które - jak nazwa wskazuje - będzie poręczną drukarką zdjęć.

Harmonogram dostępności urządzeń Xiaomi w Europie, kwiecień - lipiec 2020:

Kwiecień:

Mi Robot Vacuum-Mop PRO

Maj:

Xiaomi Mi Alot Router AC2350

Mi Robot Vacuum Mop (1C)

Czerwiec:

Mi Smart Standing Fan 1C

Mi Home Security Camera 1080p

Mi LED Smart Bulb White

Mi Smart Home Hub

Lipiec:

Mi Electric Scooter 1S

Mi Electric Scooter lite

Mi Electric Scooter Pro 2

Mi Smart Standing Fan Pro

Mi Robot Vacuum-Mop Essential

Mi Light Sensor FCA HK

Źródło: Twitter