Xiaomi Haylou Solar - inteligentny zegarek za jedyne 90 złotych

Jeśli szukaliście interesującego pod względem wyglądu sportowego inteligentnego zegarka, Xiaomi Haylou Solar może was zainteresować. Zwłaszcza, że jego cena wynosi niecałe 90 złotych, czyli ponad siedem razy mniej niż w przypadku nowego Huawei GT 2e. To zdumiewające, że Xiaomi udało się stworzyć smartwatch w cenie inteligentnej opaski fitness. Tak, Haylou to jedna z marek wchodzących w portfolio Xiaomi, co oznacza, że za produkcją sprzętu stoi nie pierwsza z brzegu egzotyczna marka, a producent cieszący się uznaniem zarówno w Państwie Środka, jak i na Starym Kontynencie. Nie przedłużając, sprawdźmy, co dokładnie przygotowali dla nas twórcy Haylou Solar.

Inteligentny zegarek sportowy Haylou Solar od Xiaomi zadebiutował w śmiesznie niskiej cenie. Warto sprawdzić, na czym postanowili zaoszczędzić jego projektanci

Haylou, jedna z marek Xiaomi, działa na rynku od dobrych kilku lat, jednak przez większość czasu skupiała się na sprzęcie audio. Co prawda, producent ma już na koncie smartwatch, jednakże jego popularność była raczej niewielka. Z Haylou Solar może być inaczej, gdyż mimo naprawdę niskiej ceny wynoszącej w bezpośrednim przeliczeniu niespełna 90 złotych, czasomierz [rezentuje się nienagannie. Solar wygląda atrakcyjnie, a przynajmniej na to wskazują materiały promocyjne. Zaryzykowałbym nawet porównaniem zastosowanej stylistyki do tej znanej z ostatniego zegarka Huawei GT 2e, który również należy do smartwatchy sportowych. Okrągły wyświetlacz otoczony jest metalową ramką i wszystko byłoby naprawdę świetnie, gdyby nie kilka drobnostek. Oczywiście cena zakupu raczej nie daje nam powodów do narzekania na specyfikację. Niemniej, musimy powiedzieć sobie o kilku sprawach.

Po pierwsze Haylou Solar został wyposażony w skromny 1,28-calowy ekran LCD TFT o rozdzielczości 240 x 240 pikseli. Czytelność i kolorystyka będą więc wypadać raczej słabo. Oczywiście, tylko przypuszczenia poparte pewnym doświadczeniem, ale sprzęt nie trafił jeszcze w moje ręce. W zasadzie nie trafił w niczyje ręce, gdyż wysyłka do klientów, którzy wzięli udział w zbiórce crowdfoundingowej ruszy dopiero 17 maja. Haylou Solar może pochwalić się za to obecnością certyfikatu IP68 oraz 12 trybami sportowymi takimi jak spacery, bieganie, joga, gimnastyka czy wiosłowanie. Nie zabrakło tutaj licznika spalonych kalorii, krokomierza oraz pulsometru. W zegarku ważącym skromne 54 gramy zamknięto również moduł Bluetooth 5.0, a także akumulator o pojemności 340 mAh, który jak zapewnia producent, wystarczy na 30 dni pracy w trybie czuwania. Choć nazwa sugeruje coś zupełnie innego, w zegarku zabrakło ładowania za pomocą energii słonecznej.

Źródło: Gizchina, Xiaomiyoupin