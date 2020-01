Xiaomi Mi Watch Color: niedrogi smartwatch z baterią na 14 dni pracy

Z końcem ubiegłego roku na rynku pojawił się interesujący smartwatch od Xiaomi, nazwany po prostu jako Mi Watch. Dziś oficjalnie debiutuje kolejne takie urządzenie Chińczyków, tym razem z okrągłą tarczą (Mi Watch wyglądem przypominał bardziej Apple Watcha). Xiaomi Watch Color, bo tak nazywa się nowy gadżet, ma przekonać do siebie zwolenników zegarków o bardziej sportowym zacięciu. Ale design i kolorystyka to nie jedyna zaleta zegarka. Ma być on relatywnie tani i kosztować przy tym również relatywnie niedużo, bo około 440 złotych (799 juanów). Łyżką dziegciu będzie natomiast to, że zegarek prawdopodobnie nie zaoferuje o wiele więcej niż to, co znamy z opaski producenta, Mi Band 4.

Xiaomi Watch Color ma przekonać do siebie zwolenników zegarków o sportowym zacięciu. Ale design i kolorystyka to nie jedyna zalet zegarka. Ma być on chociażby dość tani.

Xiaomi Mi Watch Color, którego sprzedaż startuje w Chinach o godzinie 10 rano czasu lokalnego, to urządzenie o 1,39-calowym ekraniku i rozdzielczości 454 x 454 px. Wyświetlacz AMOLED pokryto szkłem Gorilla Glass 3, a ten może "zabłysnąć" aż 110 motywami tarcz do wyboru (gratka dla fanów personalizacji). Zegarek jest wodoodporny do 50 metrów, dysponuje czujnikiem tętna oraz nadzoruje przebieg naszego snu. Odnajdziemy tu także funkcje związane z ćwiczeniami. Nie mogło więc obyć się bez wbudowanego modułu GPS. W specyfikacji urządzenia odnajdziemy ponadto NFC, Bluetooth w wersji 5.0 oraz baterię o pojemności 420 mAh.

Słowo 'Color' w nazwie nawiązuje nie tylko do wyraźnego, nasyconego wyświetlacza, ale i do wersji kolorystycznych urządzenia. Do wyboru będziemy mieli bowiem minimum 3 wersje koperty (złota, srebrna i czarna) oraz niemal nieograniczone wersje kolorystyczne pasków. Niestety póki co nie wiemy zbyt wiele na temat ogólnoświatowej dostępności, choć chodzą słuchy, że Xiaomi Mi Watch Color może trafić na rynki poza Chinami, wraz z wcześniej wspomnianym modelem, czyli Xiaomi Mi Watch.

Źródło: GSMArena