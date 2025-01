Xiaomi dodaje obsługę gier z Windowsa do systemu Android (HyperOS). Aplikacja zintegruje się z platformą Steam

Emulacja gier i programów z systemu Windows na Androidzie jest dostępna od jakiegoś czasu (np. dzięki aplikacji Winlator). Oczywiście jeszcze nie wszystko funkcjonuje tak, jak moglibyśmy tego oczekiwać, ale z biegiem czasu sytuacja zapewne ulegnie poprawie. Znana chińska firma Xiaomi postanowiła, że także chce dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju tego segmentu. Autorskie rozwiązanie korzysta z silnika WinPlay i ma zapewnić świetną wydajność wraz z obsługą akcesoriów.

Xiaomi zaprezentowało silnik WinPlay, dzięki któremu wybrane urządzenia tej marki z systemem Android będą mogły uruchamiać gry z Windowsa. W obecnej fazie testowej wspierane jest tylko jedno urządzenie.

Rozwiązanie od Xiaomi wydaje się naprawdę ciekawe. Jak zapewne wiemy, od jakiegoś czasu ta chińska firma rozwija swoją wersję systemu Android pod postacią HyperOS. Najnowsza odsłona HyperOS 2 najbardziej wyróżnia się autorskim jądrem systemowym o nazwie HyperCore. To właśnie do niego dodano obsługę silnika WinPlay, który pozwoli uruchamiać programy i gry z systemu Windows. Co ciekawe, dedykowana aplikacja zawiera w sobie integrację z platformą Steam, więc będzie można pobierać i uruchamiać produkcje bezpośrednio z tego miejsca. Można przy tym liczyć na obsługę dodatkowych akcesoriów, takich jak kontrolery do gier.



Według Xiaomi układ graficzny ma być wykorzystywany niemal w pełni, gdyż w tym przypadku spadek wydajności podczas emulacji szacuje się na ok. 2,9%. Obecnie prowadzone są wewnętrzne testy wersji beta, do których mogą się zgłosić użytkownicy z Chin. Wspierany jest wyłącznie tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. Mowa o sprzęcie, który korzysta z mocy chipu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Kiedy można się spodziewać premiery nowego rozwiązania? Firma chce mieć pewność, że pełna odsłona zapewni użytkownikom "doskonałe wrażenia", więc "nie planuje wypuszczenia oficjalnej wersji w najbliższej przyszłości".

