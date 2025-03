Windows 11 uruchomiony na smartfonie POCO X3 Pro. Wszystko dzięki obrazowi systemu w wersji na architekturę ARM

Wraz z debiutem procesora Qualcomm Snapdragon X Elite otworzyła się droga do szerokiego wykorzystania Windowsa 11 na jednostkach korzystających z architektury ARM. Niedawno firma Microsoft udostępniła oficjalnie plik ISO z systemem dla tego typu komputerów. Było zatem tylko kwestią czasu, gdy użytkownicy znajdą dla niego ciekawe zastosowanie. Jednym z nich jest udana próba uruchomienia Windowsa 11 na smartfonie POCO X3 Pro.

Jeden z użytkowników serwisu Reddit podzielił się swoimi doświadczeniami z uruchamianiem systemu Windows 11 na smartfonie POCO X3 Pro. Okazuje się, że przedsięwzięcie jest w pełni wykonalne.

W ostatnich latach sporą popularność zdobyły przenośne konsole, na których bez problemów działa Windows 11. Jego uruchomienie na smartfonach to jednak olbrzymie wyzwanie. Obraz systemu przeznaczony dla komputerów z procesorami bazującymi na architekturze ARM takie przedsięwzięcie jednak umożliwia. Dowodzi temu zdjęcie opublikowane przez użytkownika anh0l w serwisie Reddit. Widać na nim smartfon POCO X3 Pro (wykorzystujący procesor Qualcomm Snapdragon 860), na ekranie którego widnieje pulpit Windowsa 11. Choć teoretycznie fotografia może być spreparowana, to aktywność autora w omawianym wątku wskazuje raczej na jej oryginalność. Na smartfonie da się ponoć uruchomić odpowiednio przygotowane UEFI, a system prawidłowo rozpoznaje wyświetlacz 120 Hz.

Nie brakuje jednak także problemów. Prawa część ekranu dotykowego ma odwrócone sterowanie. Ponadto smartfon ma tendencję do nagrzewania się. Podczas korzystania z systemu temperatura potrafi dobić do około 49 °C. Choć w dzisiejszych czasach nie jest to niespotykana wartość dla smartfonów z Androidem, to zazwyczaj wynik taki nie jest osiągany podczas zwykłego korzystania z systemu operacyjnego. Oczywiście na chwilę obecną użytkowanie Windowsa 11 na smartfonie jest pozbawione praktycznego sensu. Trudno też spekulować, jak (i czy w ogóle) działają na nim konkretne aplikacje oraz gry. Czysto teoretycznie sprzęt ma wystarczający potencjał, by uruchomić w ograniczonej liczbie FPS-ów stare tytuły, ale autor nie podjął na razie takich prób. Instalacja Windowsa 11 na smartfonie to jednak ciekawe przedsięwzięcie, które może dać bardziej spektakularne efekty w przyszłości.

Źródło: anh0l (Reddit), Tom's Hardware