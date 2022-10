Xiaomi 12 Lite - poręczny smartfon trafił do polskich sklepów. W przedsprzedaży kupimy go nieco taniej

Xiaomi 12 Lite miał swoją globalną premierę w połowie kwietnia. Już wtedy dowiedzieliśmy się, że jest to konstrukcja większa od podstawowej flagowej "dwunastki", bowiem smartfon dostał 6,55-calowy ekran. Mimo to producent zapewnia, że urządzenie jest wygodne i poręczne w użytkowaniu dzięki smukłej i lekkiej konstrukcji o grubości 7,2 mm i wadze zaledwie 173 g. Xiaomi 12 Lite trafił właśnie do przedsprzedaży w cenie 1999 zł, zaś od 4 listopada będzie kosztował 2199 zł. Sprawdźmy, co dokładnie oferuje.

Xiaomi 12 Lite ma być smartfonem nieco większym niż flagowa "dwunastka". Ma być jednak niemniej poręczny m.in. za sprawą płaskich ramek.

Wyświetlacz smartfona to panel AMOLED o rozdzielczości FullHD+, odświeżaniu do 120 Hz i próbkowaniu 240 Hz. Ekran ów wyposażono w rozwiązanie Sunlight Mode 3.0 co sugeruje, że powinien być odpowiednio jasny, nawet podczas pracy w pełnym słońcu. Mamy tu także procesor Qualcomm Snapdragon 778G, wspierany przez 6 GB pamięci LPDDR4X RAM. Na dane otrzymamy z kolei 128 GB pamięci masowej typu UFS 2.2. Xiaomi 12 Lite ma na pleckach trzy aparaty: jeden o rozdzielczości 108 MP wyposażony w duży sensor HM2, ultraszerokokątny aparat o rozdzielczości 8 MP oraz aparat makro o rozdzielczości 2 MP. Na przodzie znajdziemy zaś jednostkę o sporej rozdzielczości 32 MP.

Warto wiedzieć, że wspomniany aparat do selfie wyposażono w sensor GD2 i autofocus, umożliwiając robienie możliwie wyraźnych i bogatych w kolory portretów. Dedykowany tryb portretowy z automatycznym HDR-em jest też wspierany opracowanym przez Xiaomi algorytmem, który wykorzystuje szacowanie głębi obrazu, aby symulować efekt bokeh, czyli rozmycie tła na drugim planie. Przedni aparat smartfona jest dodatkowo uzupełniony o dwie doświetlające diody LED Xiaomi Selfie Glow. Xiaomi 12 Lite ma również parę głośników stereo i korzysta z technologii dźwięku Dolby Atmos. Producent zdecydował się ponadto na baterię o pojemności 4300 mAh, która ładowana jest z mocą 67 W (100% naładowania w ok. 41 min.).

Źródło: Xiaomi