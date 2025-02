XFX Speedster SWFT 210 Radeon RX 7800 XT Core Edition - wydajna i estetyczna karta graficzna z dwoma wentylatorami

Radeon RX 7800 XT nie zapewnił wyraźnego wzrostu wydajności nad bezpośrednim poprzednikiem, ale dzięki rozsądnej wycenie karta ta nadal jest dziś jedną z najlepszych opcji dla wymagających graczy. Duża w tym również zasługa m.in. 16 GB pamięci VRAM opartych na magistrali 256-bit. Firma XFX zaprezentowała właśnie nowy wariant tej karty, który powinien przypaść do gustu najbardziej oszczędnym konsumentom niezwracającym uwagi na podświetlenie RGB.

Model Speedster SWFT 210 wyróżnia się prostym 2,5-slotowym układem chłodzenia z dwoma wentylatorami. Całość ma prosty i estetyczny design. Na pokładzie nie znajdziemy podświetlenia LED RGB.

Pełna nazwa omawianej jednostki to XFX Speedster SWFT 210 Radeon RX 7800 XT Core Edition. Produkt wyposażony jest w procesor graficzny Navi 32 z 3840 procesorami strumieniowymi. Producent nie pokusił się o fabryczny overclocking, a zatem układ ten będzie rozpędzał się do 2430 MHz (Boost). Również pod innymi względami całość nie różni się od wielu innych jednostek RX 7800 XT - na pokładzie mamy m.in. 16 GB VRAM-u GDDR6 (19,5 Gbps), trzy złącza DisplayPort 1.4, jeden port HDMI 2.1 i dwa gniazda zasilania 8-pin.

Jeśli chodzi o system chłodzenia, Speedster SWFT 210 wyróżnia się 2,5-slotowym układem chłodzenia z dwoma wentylatorami. Całość ma prosty i estetyczny design. Na pokładzie nie znajdziemy podświetlenia LED RGB. Omawiany model odznacza się wymiarami 28,3 x 12,5 x 5,2 cm i trafił już do oferty amerykańskiego sklepu Newegg. Kosztuje 489,99 dolarów, co można przeliczyć na ok. 1940 zł. Oczekujemy, że w najbliższych tygodniach model ten trafi również do naszego kraju i okaże się jednym z najbardziej opłacalnych Radeonów RX 7800 XT.

Źródło: XFX, Tom's Hardware