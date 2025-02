Xbox Series S - Microsoft przygotował specjalny zestaw startowy dla nowych graczy. Wraz z konsolą otrzymamy mały gratis

Przed wprowadzeniem obecnej generacji konsol wielu graczy oprócz oczywistego wzrostu wydajności, oczekiwało również nowych funkcji, które wzniosą konsolową rozgrywkę na wyższy poziom. Natomiast kiedy Microsoft wprowadził dwa warianty konsol Xbox Series... nie każdemu spodobała się ta decyzja. Słabsza wersja co prawda zawierała nowe funkcje, jak choćby opcję Quick Resume, jednak przez wielu uważana była za urządzenie niegodne nazwania go next-genowym. Okazało się, że wydajność dla wielu osób wcale nie jest kluczowa i Xbox Series S stał się całkiem popularnym sprzętem. Niebawem Microsoft wprowadzi nowy zestaw, który pozwoli nabyć konsolę wraz z darmowym dodatkiem.

Do sprzedaży już wkrótce wkroczy nowy pakiet od Microsoftu, w którym wraz z konsolą Xbox Series S otrzymamy także subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate. Zestaw stworzony jest dla graczy, którzy od razu po zakupie chcą zacząć rozgrywkę, a przy okazji pozwala zaoszczędzić nieco pieniędzy.

O wydajności konsoli Xbox Series S w porównaniu z jej wydajniejszym bratem można by wiele powiedzieć, natomiast trzeba przyznać, że mimo początkowo negatywnych głosów, konsola znalazła swoje grono odbiorców i cały czas cieszy się sporą popularnością. Nie tak dawno Microsoft postanowił wprowadzić wersję, która miała na pokładzie większy (1 TB) nośnik danych, a teraz do oferty wkroczy pakiet startowy dla graczy. Znajdzie się w nim konsola Xbox Series S 512 GB, standardowy pad bezprzewodowy, kabel HDMI, a także 3-mięsięczna subskrypcja usługi Xbox Game Pass Ultimate. Cena za pakiet? 1399 zł.

Dostępność przewidziana jest na 31 października 2023 roku, a sam link powyżej prowadzi do strony Microsoftu z przedsprzedażą. Producent podniósł w ostatnim czasie ceny za obie wersje konsol - wspomniana kwota 1399 zł to teraz "normalna" cena sprzedaży, więc decydując się na zakup, otrzymujemy w gratisie abonament na setki gier. Co prawda oferta Microsoftu nie jest wybitnie dobrą promocją, aczkolwiek spoglądając na obecne ceny, można powiedzieć, że jest dość przyzwoita. Tym bardziej że sama konsola dla wielu osób okaże się całkowicie wystarczającą opcją do domowej rozrywki.

Źródło: Microsoft