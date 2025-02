X-KOM partnerem technologicznym Kanału Zero. Krzysztof Stanowski nawiązuje nową współpracę

Osoby, które choć trochę śledziły losy Krzysztofa Stanowskiego po odejściu z Kanału Sportowego zapewne wiedzą, że już niebawem ten dziennikarz wystartuje z własnym projektem, jakim jest Kanał Zero. Już teraz przedsięwzięcie można uznać za naprawdę duże, a w historii platformy YouTube jest ono jednym z największych. Tuż przed samym startem, który nastąpi 1 lutego 2024 roku, swoją współpracę, a konkretnie partnerstwo technologiczne, ogłosił x-kom.

Kanał Zero nawiązał partnerstwo z kolejnym dużym graczem, tym razem z branży technologicznej, a mianowicie z firmą x-kom. Tym samym nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego już teraz można uznać za bardzo udany.

Kanał Zero będzie skupiał wokół siebie osoby z wielu dziedzin, w których są ekspertami, tak więc można się spodziewać poważnych tematów politycznych, sportowych, czy też naukowych. Natomiast w projekcie wezmą udział także osoby, które będą miały za zadanie zapewnić widzom bardziej rozrywkowe treści. Rozpoczęcie Kanału Zero planowane jest na 1 lutego 2024 roku na platformie YouTube. Całość może funkcjonować w dużo lepszy sposób, dzięki partnerstwu technologicznemu z firmą x-kom. Zapewniła ona odpowiedniej jakości sprzęt, który pomoże w realizacji każdego programu na wysokim poziomie oraz umożliwi bezproblemową pracę. Na dodatek pracownicy Kanału Zero mogli liczyć na wsparcie na etapie wyposażania swoich stanowisk pracy.

Przemysław Ladra, a więc wiceprezes przedsiębiorstwa x-kom, zapowiedział, że dzięki temu partnerstwu na Kanale Zero zobaczymy pracowników firmy, którzy będą dzielić się swoją wiedzą o "technologii, ciekawych premierach, nowinkach, gadżetach, gamingu i cyberbezpieczeństwie". Widzowie tego projektu spotkają się także ze specjalnymi promocjami i ofertami. Współpraca ma być przy okazji kontynuacją misji x-komu, a więc zapewniania odpowiedniej wiedzy z zakresu technologii osobom, które nie są obeznane w tej dziedzinie. Na Kanale Zero pojawi się także Strefa Gracza, która znajdzie się w głównej siedzibie.

Źródło: x-kom