Wysyp nowości od Xiaomi: Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), Xiaomi Watch S4, Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro oraz nowy Xiaomi Smart Band 9 Pro

Oprócz flagowej serii smartfonów Xiaomi 15 do sprzedaży w Polsce wkroczyły inne nowe produkty od tego chińskiego producenta. Mowa o smartwatchu, nowej odsłonie opaski sportowej, tabletach, słuchawkach bezprzewodowych (pół-dousznych i dousznych), a także... zasadniczo to wszystko. Tak jak w przypadku wprowadzonej linii smartfonów, tutaj także możemy liczyć na promocyjne oferty - choć tylko częściowo. Przyjrzyjmy się więc bliżej odświeżonej ofercie od Xiaomi.

Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi)

Bezprzewodowe słuchawki douszne Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) oprócz swojej nietypowej łączności oferują nam zarówno wysoką rozdzielczość (96 kHz/24-bit), jak i przepustowość (4,2 Mb/s). Ponadto wspierają technologię Qualcomm XPAN. Ich cena jest jednak bardzo wysoka, więc osoby zainteresowane tą serią, ale niekoniecznie łącznością Wi-Fi, mogą zwrócić swoją uwagę na wariant Xiaomi Buds 5 Pro. W tym przypadku mamy już do czynienia ze słuchawkami pół-dousznymi, które obsługują technologię Qualcomm aptX Lossles, ale zapewniają niższą przepustowość (2,1 Mb/s) i gorszą rozdzielczość (48 kHz/24-bit) od droższego brata. Ponadto seria oferuje hybrydowe ANC (do 55 dB), a z etui słuchawki mają zapewnić do 40 godzin pracy. Nowości umożliwią nam szybkie nagrywanie dźwięku (trzykrotne naciśnięcie przycisku na etui), a także pozwolą skorzystać z tłumaczeń i transkrypcji opartych na AI.

Cena Promocyjna oferta (od 2 do 30 marca 2025 roku) Xiaomi Buds 5 Pro 749 zł Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) 869 zł Xiaomi Watch S4 Czarny - 699 zł

Rainbow - 749 zł +Xiaomi Redmi Buds 6 Lite (nie podano czasu obowiązywania tej promocji) Xiaomi Pad 7 8/128 GB - 1799 zł

8/256 GB - 1999 zł -200 zł + etui (dla droższej edycji) Xiaomi Pad 7 Pro 12/512 GB - 2699 zł -100 zł + rysik Xiaomi Smart Band 9 Pro 389 zł

Xiaomi Watch S4 to smartwatch, który oferuje 1,43-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Jasność szczytowa ekranu wynosi 1500 nitów, z kolei akumulator ma pozwolić na maksymalnie 15 dni działania. Spotkamy się także z wymiennymi ramkami oraz paskami. Nie zabrakło 150 trybów sportowych, a także możliwości całodobowego pomiaru tętna, saturacji, jakości snu, a także stresu. Przy zakupie możemy liczyć na gratisowe słuchawki Xiaomi Redmi Buds 6 Lite. W przypadku opaski sportowej Xiaomi Smart Band 9 Pro: do sprzedaży wkroczyła biała wersja kolorystyczna (Cream White). Smartband zapewnia dostęp do ekranu AMOLED (336 x 480 pikseli, 1200 nitów HBM, 350 mAh), a czas pracy ma zbliżać się do 21 dni. Oczywiście nie zabraknie sposobności pomiaru tętna, wielu trybów sportowych itd.



Nowa seria tabletów ma taką samą konstrukcję. Urządzenia otrzymały 11,2-calowy ekran 3,2K (3:2), który może się pochwalić wysoką częstotliwością odświeżania (144 Hz). Oba modele mają na wyposażeniu cztery głośniki obsługujące Dolby Atmos, a przy tym ważą 500 gramów. Są kompatybilne z rysikiem (Xiaomi Focuse Pen, 8192 stopnie nacisku) oraz dedykowanym etui z klawiaturą i touchpadem (Xiaomi Pad 7 (Pro) Focus Keyboard; regulowane i podświetlane klawisze). Tańszy wariant oferuje chip Snapdragon 7+ Gen 3, Wi-Fi 6E oraz wsparcie dla 45 W ładowania. Natomiast odsłonę Pro "zasila" Snapdragon 8s Gen 3, a na jego pokładzie nie zabrakło Wi-Fi 7 i akumulatora o pojemności 8850 mAh (67 W HyperCharge). W obu przypadkach możemy liczyć na promocyjne oferty.

Źródło: Xiaomi