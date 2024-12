Większość dzieci zamiast gier w pudełku, woli pod choinkę dostać cyfrowe waluty i subskrypcje

Raport Entertainment Software Association potwierdza badania wskazujące, że fizyczna sprzedaż gier umiera. Podczas gdy 72% dzieci w wieku od 10 do 17 lat w Stanach Zjednoczonych chce pod choinkę czegoś związanego z grami wideo (86% chłopców, 59% dziewcząt), to najbardziej pożądaną rzeczą jest... jakaś forma subskrypcji gier. Kolejnymi dwoma najpopularniejszymi prezentami są konsole (39%) oraz gamingowe akcesoria (32%).

Kolejną pozycją na liście oczekiwanych prezentów są cyfrowe waluty w grach (taki prezent chciałoby dostać 29% ankietowanych amerykańskich dzieci). Może wydawać się bardzo dziwnym, że znajdują się one powyżej fizycznych gier, ale ogromna popularność produkcji takich jak Roblox i Fortnite wyjaśnia, dlaczego tak wielu z nich oczekuje w tym roku pod choinką właśnie wirtualnych pieniędzy. Gry wideo w formie pudełkowej oczekuje z kolei zaledwie 22% dzieci. Baza ankietowanych dzieci wynosiła 500 osób, ale także 500 dorosłych.

Spośród 57% rodziców rozważających zakup prezentów związanych z grami dla swoich dzieci, średnia kwota, którą planują wydać, wynosi 485 dolarów. Co więcej, jeden na trzech dorosłych przyznał, że planuje kupić gry wideo dla siebie lub innych. Co prawda badanie bazuje na nielicznym gronie ankietowanych, ale fizyczne gry od lat bezsprzecznie wymierają na rzecz cyfrowych alternatyw. Wszyscy wiemy, że stało się to dawno temu na PC, ale teraz tą samą drogą zaczynają podążać konsole, m.in. ze względu na brak napędu oraz gry sieciowe.

Źródło: Techspor