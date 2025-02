Weryfikacja wieku na podstawie rozpoznawania twarzy każdej osoby? ESRP uważa to za świetny pomysł

W celu rozpoznania wieku osoby siedzącej przed monitorem stosowano międzyczasie wiele różnych metod. Najbardziej banalne z nich odnosiły się jedynie do wciśnięcia przycisku "TAK" przy okienku z pytaniem, czy mamy ukończone 18 lat. System ten rzecz jasna miał (i nadal ma) zerową wartość praktyczną. Nieletnie osoby wciąż mają dostęp do wielu treści (szczególnie w internecie), do których nie powinny go mieć. ESRB przedstawiło nowy projekt, który przy pomocy AI ma wszystko zmienić.

ESRB chce wprowadzić w życie nowy system, który z dużą dokładnością ma rozpoznawać wiek osoby na podstawie zrobionego zdjęcia twarzy. Został on stworzony z myślą o niepełnoletnich osobach, jednak nadal zawiera w sobie dość kontrowersyjne rozwiązanie naruszające prywatność.

Entertainment Software Rating Board (ESRB) to amerykańska organizacja, która ma za zadanie klasyfikować daną zawartość do odpowiedniego wieku. Jest więc tym samym, co bardziej nam znane PEGI. Już w czerwcu tego roku (2023 r.) ESRB wraz z YOTI i SuperAwesome (należące do Epic Games) złożyło wniosek do Federalnej Komisji Handlu (FTC), aby wprowadzić omawiany system w życie, jednak dopiero teraz jest on rozpatrywany. Jego działanie nie ma się opierać na typowym rozpoznawaniu twarzy, które to wyszukuje wszelkie pojedyncze cechy i stara się je dopasować do istniejącej bazy. Zamiast tego system został przeszkolony na milionach zdjęć twarzy różnych osób, do których przypisana była konkretna data urodzenia (miesiąc i rok). Dzięki temu twarz analizowana jest jedynie pod kątem określonego schematu, który pozwala dokładnie określić wiek. Dodatkowo każde zdjęcie jest od razu trwale usuwane. Nie można również przesłać swojego zdjęcia - w grę wchodzi jedynie zrobienie go "na żywo".

Zastosowanie? Zapewne nie tylko w internecie, ale również grach, które sklasyfikowane są dla osób powyżej 18 roku życia. System ma chronić niepełnoletnie osoby, aby nie trafiały na treści, które nie są dla nich przeznaczone. Margines błędu ma się okazać bardzo mały. Badane były osoby pomiędzy 25 a 35 rokiem życia - wiek 15 na 1000 kobiet został źle oceniony (na poniżej 25 lat), natomiast w przypadku mężczyzn było to 7/1000. Metoda ta ma być tylko dodatkiem, więc będzie całkowicie opcjonalna. Na ten moment prowadzona jest ankieta (do 25 sierpnia), w której można dodać swoją opinię na temat nowego pomysłu. Oczywiście wiąże się z nim sporo kontrowersji, ponieważ naruszałby on prywatność każdej analizowanej osoby. Z drugiej strony mógłby się okazać dużo lepszym wyznacznikiem wieku niż obecne systemy weryfikacji. Jednak najważniejszą kwestią jest fakt, że skuteczność i ominięcie takiego rozwiązania wcale nie należałyby do najtrudniejszych zadań.

Aktualizacja

Do redakcji PCGamer trafiła wiadomość od ESRP, gdzie zaznaczono, że doszło do nieporozumienia. System ma klasyfikować wiek dorosłych osób (minimalny próg to 25 lat), a następnie po pozytywnej weryfikacji można udzielić odpowiednich uprawnień dzieciom.

Źródło: PCGamer