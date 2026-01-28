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Warhammer 40,000: Space Marine 2 - prezentacja ważnej nowości w grze. Oto wyczekiwana przez wielu klasa Techmarine

Szymon Góraj | 28-01-2026 10:30 |

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - prezentacja ważnej nowości w grze. Oto wyczekiwana przez wielu klasa TechmarineGdy zapowiedziano, że Saber Interactive przejmie po Relic Entertainment tę serię, trudno było przewidzieć, dokąd będzie to zmierzało. Materiały były obiecujące, jednak istniało zagrożenie, że twórcy po prostu nie dadzą sobie rady z ambitnym projektem. Tymczasem Warhammer 40,000: Space Marine 2 wyszło i odniosło nie lada sukces. Oczywiście nie każdy etap rozwoju jest sukcesem, ale wiele dają zazwyczaj wartościowe update'y. A wkrótce klasa Techmarine'a.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 dostanie w najnowszej większej aktualizacji klasę Techmarine'a, uzbrojonego w specjalny zestaw zdolności i nową broń, w tym potężny Omnissian Axe.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - prezentacja ważnej nowości w grze. Oto wyczekiwana przez wielu klasa Techmarine [1]

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Na pewno Warhammer 40,000: Space Marine 2 nie jest tytułem, który będzie nas bawił non stop. Pewne aspekty rozgrywki potrafią po określonym czasie nużyć. Dlatego warto wracać do gry na czas większych aktualizacji. Ostatnio głośniej było o Dawn of War IV, czy zapowiedzi kolejnego Total Wara, niemniej niebawem pojawi się patch 12, a w nim trochę wyczekiwanych nowości. Ekipa z Saber Interactive ma wprowadzić powiązanego z Adeptus Mechanicus Techmarine'a, a jego zdolności zostały wstępnie zaprezentowane

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Techmarine może naturalnie korzystać z różnej maści wyposażenia, ale pod względem rozgrywki najlepszy jest skupiając się na kontrolowaniu tłumów wrogów, ewentualnie ochronie jednostek sojuszniczych przed większymi, pojedynczymi zagrożeniami. Ataki Omnissian Axe zapewniają spory zasięg i siłę rażenia, zaś specjalny atak Omnissian Rush umożliwia wbijanie się w szeregi wroga. Na jego ramieniu znajduje się działko Servo-Gun, pomagające wyjść z nierzadko trudnych sytuacji, do tego Techmarine może uruchamiać znajdujące się od czasu do czasu na polu bitwy działka Tarantula, zalewając wroga zabójczym gradem pocisków. Klasa zawita wraz z patchem 12, który pojawi się (tradycyjnie za darmo dla posiadaczy każdej wersji gry) już w lutym.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - prezentacja ważnej nowości w grze. Oto wyczekiwana przez wielu klasa Techmarine [2]

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - prezentacja ważnej nowości w grze. Oto wyczekiwana przez wielu klasa Techmarine [3]

Źródło: Steam
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