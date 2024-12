W sklepach x-kom taniej karty graficzne i płyty główne. Jest też promocja na telewizory, drukarki i sprzęt audio

Chcesz poczuć się jak gwiazda? Odkryj wyjątkową promocję x-komu "w gwiazdorskiej obsadzie" i zgarnij sprzęt RTV nawet do 1500 zł taniej. Sprawdź także specjalny konkurs dzięki któremu możesz dać aktorski popis u boku Adama Fidusiewicza. Nie przegap również okazji na zakup komponentów z obniżką do 25%. Ale to dopiero początek. To oczywiście jeszcze nie wszystko. Zapoznaj się ze szczegółami wszystkich akcji i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów.

W sklepach x-kom taniej kupisz karty graficzne i płyty główne. Jest też promocja na telewizory, drukarki i sprzęt audio.

Na sam początek iście gwiazdorska propozycja. W ramach tej niezwykłej promocji, masz szansę na zakup wybranego sprzętu RTV, w tym telewizorów, urządzeń audio oraz akcesoriów, z imponującą zniżką do 1500 zł. Akcja promocyjna trwa od 4 do 10 marca i obejmuje atrakcyjne obniżki cen na szeroki asortyment. Dodatkowo od 4 do 17 marca, zorganizowany jest konkurs na Facebooku, gdzie uczestnicy jako nagrodę główną mogą wygrać telewizor Samsung oraz unikatową możliwość odegrania sceny z popularnym aktorem Adamem Fidusiewiczem. Drugie i trzecie miejsca zostaną nagrodzone nowoczesnymi soundbarami Sony. To wyjątkowa okazja, by nie tylko zaopatrzyć się w najnowszy sprzęt RTV na atrakcyjnych warunkach, ale również wypróbować swoje aktorskie zdolności. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: gwiazdy2024 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 10 marca 2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 7499 → 6779 złotych

Przecena: 1999 → 1299 złotych

Przecena: 2299 → 2099 złotych

Przecena: 399 → 319 złotych

Przecena: 879 → 729 złotych

Promocja na komponenty taniej nawet do -25%

Jeśli pragniesz skonfigurować komputer swoich marzeń lub zmodernizować obecny sprzęt, x-kom ma dla Ciebie super ofertę. Właśnie ruszyła promocja, dzięki której możesz nabyć niezbędne komponenty zniżką wynoszącą nawet do 25% Oferta obejmuje szeroki wybór kart graficznych i płyt głównych. Skorzystaj z ofert i skomponuj swój wymarzony zestaw. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: komp-25 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 5 marca 2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 465 → 409 złotych

Przecena: 3769 → 3599 złotych

Przecena: 539 → 349 złotych

Przecena: 1299 → 1159 złotych

Przecena: 1899 → 1649 złotych

Tydzień Druku w aplikacji x-kom

Czekasz na dobrą okazję, by kupić nową drukarkę albo urządzenie wielofunkcyjne? W promocji Tydzień druku w x-komie znajdziesz wiele sprzętów drukujących oraz materiałów eksploatacyjnych z rabatami sięgającymi nawet 57%. Nie ma co zwlekać, bo liczba produktów objętych promocją jest, jak zawsze, ograniczona. Promocja obowiązuje tylko w aplikacji mobilnej x-kom, do 5.03.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: tydzien-druku i dokończyć składanie zamówienia. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk. Aplikację mobilną x-kom możecie pobrać ze sklepów App Store, Google Play oraz AppGallery

Przecena: 799 → 699 złotych

Przecena: 369 → 269 złotych

Przecena: 449 → 399 złotych

Przecena: 197 → 167 złotych

Przecena: 299 → 259 złotych

Kup smartfon Infinix i otrzymaj bon na zakupy

Teraz, dzięki specjalnej promocji w x-kom, masz niepowtarzalną okazję nie tylko zdobyć wymarzony model smartfona Infinix i zyskać coś ekstra. Wystarczy, że zakupisz wybrany smartfon Infinix, zalogujesz się na swoje konto w x-komie, potwierdzisz wymagane zgody w ustawieniach konta i wystawisz opinię wraz ze zdjęciem. Promocja tylko dla osób, które kupiły produkty po zalogowaniu do sklepu. Po upływie 21 dni od zakończenia promocji otrzymasz bon na kolejne zakupy w x-kom.

Smartfon dla nauczyciela za 1 zł

Jesteś nauczycielem i planujesz wykorzystać bon na zakup laptopa? Postaw na sprzęt Lenovo. Teraz w x-komie kupując Lenovo V15 i5-1235U/16GB/512/Win11 lub Lenovo V15 i5-1235U/8GB/512/Win11 możesz odebrać smartfon Motorola moto e13 Cosmic Black za 1 zł.

