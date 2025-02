VIVE Full Face Tracker - gogle VIVE XR Elite otrzymały możliwość pełnego śledzenia naszej mimiki twarzy

Grono akcesoriów do gogli wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości stale się powiększa, a jedną z nowości jest produkt oferowany przez HTC, a mianowicie VIVE Full Face Tracker. Zazwyczaj dodatkowe akcesoria do omawianych urządzeń skupiają się na śledzeniu ruchów całego ciała. Natomiast nowość od HTC dotyczy monitorowania mimiki twarzy oraz ruchu gałek ocznych i przenoszenia tych danych do wirtualnego świata. Niestety rozwiązanie do najtańszych nie należy.

HTC wprowadziło do sprzedaży nowe akcesorium, które przeznaczone jest dla gogli VIVE XR Elite. VIVE Full Face Tracker umożliwi odwzorowanie w wirtualnym świecie całej mimiki twarzy.

Nie tak dawno na PurePC mogliśmy przeczytać o zestawie do śledzenia ruchów całego ciała o nazwie VIVE Ultimate Tracker. Omawiana dzisiaj nowość jest z nim kompatybilna, co powinno zapewnić dokładne odwzorowanie w cyfrowym świecie wszystkiego, co robimy w rzeczywistości. VIVE Full Face Tracker jest modułem, który wystarczy podłączyć do gogli VIVE XR Elite poprzez złącze USB typu C. Wbudowana kamera będzie wtedy rejestrować naszą mimikę twarzy, a następnie całość odwzoruje te dane np. na cyfrowym awatarze. Śledzenie ustawienia "warg, zębów, języka, policzków, brody i nosa" odbywa się z częstotliwością wynoszącą 60 Hz.

Przydatną funkcją jest również śledzenie ruchu gałek ocznych z prędkością 120 kl/s. Dzięki temu możemy skorzystać choćby z automatycznej kalibracji rozstawu soczewek (IPD) - całość dopasuje się do pozycji naszych oczu. Jak wspomniano na początku, sporym minusem dla wielu osób może się okazać cena tego akcesorium, wszak mówimy tu o kwocie 1069 zł (przesyłka jest darmowa). Same gogle VIVE XR Elite kosztują obecnie 6699 zł, a więc także do najtańszych nie należą. Jeśli jednak zależy nam na jak najlepszym doświadczeniu tej technologii, to VIVE Full Face Tracker z pewnością nam w tym pomoże.

Źródło: HTC VIVE