VIPER Venom – producent zapowiada nowe moduły pamięci RAM DDR5, o częstotliwości taktowania do 6200 MHz

VIPER, marka firmy PATRIOT znanej m.in. z produkcji pamięci RAM, dysków półprzewodnikowych i rozwiązań pamięci masowej flash, zaprezentowała właśnie nowe moduły DDR5 VIPER Venom w wersji RGB, jak i w wersji bez podświetlenia. Rzeczone pamięci są na ten moment dostępne wyłącznie w zestawie 2x 16 GB, ale na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2022, w sklepach pojawią się także warianty 2x 8 GB. Nowe moduły pamięci VIPER Venom DDR5 mają zapewniać przede wszystkim wysokie prędkości od 5200 MHz, aż do 6200 MHz oraz ciekawy design. Jeśli zdecydujemy się na wersję RGB, otrzymamy przy okazji możliwość sterowania podświetleniem z poziomu płyt głównych.

Jak już wspomnieliśmy, w sklepach najpierw pojawią się zestawy 2x 16 GB. Ten z podświetleniem wyceniony na około 1660 zł, to zestaw VIPER Venom RGB 32 GB, 6200 MHz, XMP 3.0, 40-40-40-76, 1,35 V. Drugi, bez LEDów, prezentuje te same parametry przy cenie rzędu 1560 zł. Jako, że mamy do czynienia z architekturą DDR5, otrzymujemy tu także wbudowaną regulację napięcia w oparciu o odblokowany układ scalony do zarządzania energią (PCIM) i wykrywania obecności szeregowej (SPD HUB). Zapewnia to monitorowanie, ochronę progową oraz kontrolę napięcia.

Każdy moduł jest też zbudowany z dziesięciowarstwowego laminatu, aby zapewnić możliwie wysoką integralność sygnału i stabilność. Z kolei wysokość modułów (4,3 cm) dostosowano tak, aby pasowały do większości dostępnych na rynku chłodzeń procesora. Pamięci cechują się także nowym designem ze zaktualizowanym oprogramowaniem do synchronizacji efektów świetlnych. RGB zarządzać będziemy z kolei poprzez oprogramowanie płyty głównej takie jak: ASUS Aura SYNC, ASRock Polychrome Sync, MSI Mystic Light oraz Gigabyte RGB Fusion.

VIPER Venom RGB (u góry) oraz VIPER Venom (na dole)

Źródło: Viper