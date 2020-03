Xiaomi Mi 6 2020: pierwsze informacje o następcy hitu z 2017 roku

Choć na tym etapie informacja ma charakter nieoficjalny, może zainteresować fanów marki Xiaomi, którzy tęsknią za urządzeniami o bardziej kompaktowej formie. Wygląda bowiem na to, że Xiaomi przygotowuje dla swoich klientów dość ciekawą propozycję. Model, który nazwano roboczo Mi 6 2020, będzie mocnym nawiązaniem do flagowego Mi 6 z 2017 roku, jednak znajdziemy w nim specyfikację przystającą smartfonowi z 2020 roku. Nie jest to jednak pierwsza z brzegu plotka krążąca w sieci, a informacja, którą w odpowiedzi na materiał Digital Chat Station potwierdził pracownik Xiaomi. Niestety, zastosowanie w Mi 6 2020 mniejszego ekranu, wiązałoby się z dodatkowymi kosztami dla producenta.

Wygląda na to, że Xiaomi jest już na etapie wstępnego projektowania smartfona Mi 6 2020. Duchowy spadkobierca po Mi 6 z 2017 otrzymałby jednak całkiem nową specyfikację techniczną.

Xiaomi Mi 6 był swojego czasu jedną z sensowniejszych flagowych propozycji na rynku smartfonów. Wiele osób do dziś wspomina ciepło rzeczony model i chętnie zobaczyłoby jego następcę. Jeśli doniesienia potwierdzą się, możliwe, że będzie ku temu okazja. Smartfon, który na potrzeby wpisu możemy nazywać Mi 6 2020, miałby otrzymać wygląd nawiązujący do podstawowego Mi 6, jednak design zostałby odświeżony o bezramkowy ekran ze wcięciem w kształcie kropki. Istotne jest to, że mimo zmian, wymiary urządzenia nie uległyby znaczącemu zwiększeniu względem protoplasty. Według niepotwierdzonych informacji Mi 6 2020 miałby otrzymać podwójny aparat główny, chip NFC do płatności mobilnych oraz akumulator zapewniający swobodny dzień pracy z dala od ładowarki.



fot. Weibo (YJayyy)

Mi 6 2020 w założeniach ma być urządzeniem naprawdę wydajnym, ale może okazać się, że zamiast układów Qualcomm Snapdragon z serii 800, producent zastosuje tutaj nieco oszczędniejsze procesory serii 700. Wiele zależy tutaj od tego, czy mocniejszy chip nie wpłynie znacząco na wagę i rozmiar urządzenia. W grę wchodzi również koszt produkcji, gdyż obecnie fabryki, z których korzysta Xiaomi, nastawione są na wytwarzanie dużych ekranów. To wymagałoby pewnej elastyczności i opracowania nowych linii. Tak czy inaczej, sprzęt ma szansę powstać, ale na tym etapie całą sprawę nazwałbym, jak sądzę, trafnie - badaniem ewentualnej reakcji konsumentów.

