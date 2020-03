Vivo: moduły 5G w smartfonach za 900 złotych jeszcze w tym roku

Jeśli podobnie jak ja nie możecie doczekać się popularyzacji sieci 5G i zwiększenia dostępności modeli obsługujących nowy standard łączności, mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. W zasadzie ma ją wiceprezes Vivo. Liu Hong zamierza zwiększyć produkcję smartfonów wyposażonych w ten moduł, tak aby z linii schodziło dziennie aż 100 tys. egzemplarzy. To ogromne wyzwanie, ale wiąże się z nim jedna szalenie istotna kwestia. Otóż wśród wyprodukowanej elektroniki znajdziemy smartfony kosztujące poniżej 1500 juanów. Jeśli potraktujemy przelicznik walut w sposób bezpośredni, dowiemy się, że średniaki Vivo z modemem 5G będą kosztować mniej niż 900 złotych. Wiemy, kiedy pojawią się w sklepach.

Wiceprezes Vivo deklaruje, że do końca roku w ofercie firmy pojawią się smartfony z modemami 5G kosztujące mniej niż 900 złotych. Producent zwiększa produkcję swoich smartfonów.

Choć o 5G mówi się i rozpisuje coraz częściej, w Polsce, w dalszym ciągu jest to pieśń przyszłości. Bliskiej, ale jednak przyszłości. Operatorzy testują i próbują wdrażać obsługę nowego standardu „po swojemu”, jednak sieć zostanie wdrożona w pełni dopiero po ogłoszeniu licytacji dotyczącej przyznawania częstotliwości. Niemniej, już teraz na półkach sklepowych zaczynają się pojawiać smartfony obsługujące 5G. Dla przeciętnego zjadacza chleba kwoty, jakie trzeba za nie zapłacić, są niestety astronomicznie wysokie. Prędzej czy później zacznie się to zmieniać i jak uważa prezes Vivo, zmiana może nadejść już w czwartym kwartale roku. Deklaracja wydaje się zbyt piękna, aby być prawdziwa. Choć próżno dopatrywać się w niej kłamstwa, warto wyjaśnić pewną kwestię dotyczącą cen.

Liu Hong nawiązując do ceny 150 juanów, miał na myśli kwoty na lokalnym rynku, czyli w Państwie Środka. Oznacza to, że smartfony z modemami 5G będą kosztować około 900 złotych tylko tam. Zorganizowanie zakupu na innym rynku wraz z wysyłką nieco podniesie cenę, choć obstawiam, że w dalszym ciągu będzie ona atrakcyjna. Pozostaje jeszcze kwestia obecności Vivo w Polsce, a raczej jej braku. Dopiero kiedy producent zdecyduje się na oficjalną dystrybucję w naszym kraju, będziemy mogli odnieść się do ceny w stu procentach miarodajnie. Tak czy inaczej, komunikat wiceprezesa Vivo stanowi jasny przekaz, w myśl którego, dostępność średniaków z modemami 5G to kwestia miesięcy.

Źródło: GSMArena, ITHome