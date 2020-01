Pierwsze zdjęcia flagowego smartfona Samsung Galaxy S20+ 5G

Już za niespełna miesiąc będziemy świadkami wyczekiwanej premiery nowych flagowych smartfonów od Samsunga. Wszystko wskazuje na to, że ostatecznie Koreańczycy pokażą nam nie modele Galaxy S11, a Galaxy S20 - postanowiono więc przeskoczyć numerację wzorem Huawei (seria P20 po P10). Na temat nadchodzących urządzeń wiemy już całkiem sporo i wydaje się, że już niczym nie zostaniemy zaskoczeni. Pozostaje nam zatem czekać na oficjalne potwierdzenie specyfikacji oraz ujawnienie ich cen. Nim jednak to nastąpi, możemy "podelektować" się pierwszymi zdjęciami przedstawiciela nowej serii. Cóż, Samsung Galaxy S20+ z pewnością nie należy do najpiękniejszych smartfonów świata...

Samsung Galaxy S20+ nie będzie idealnym wyborem dla osób lubiących poręczne smartfony. Według źródła nowy model jest zauważalnie większy od zeszłorocznego modelu S10+.

Przedstawiony w newsie model to Samsung Galaxy S20+ w wersji 5G. Tak jak się spodziewaliśmy, front urządzenia to w znaczniej większości 6,7-calowy ekran AMOLED z delikatnie zaokrąglonymi krawędziami. Ramki są niewielkie, zachowano nieznaczny podbródek. Nie zabrakło też niewielkiego otworu na kamerkę do selfie oraz wideorozmów. Tył smartfona wyróżnia się wysepką z obiektywami aparatu - wygląda to podobnie jak w modelach Galaxy S10 Lite / Galaxy Note 10 Lite, z tym, że mamy tutaj więcej "oczek".

Samsung Galaxy S20+ (5G) z pewnością będzie interesującym urządzeniem, jednak z racji wielkiego ekranu nie będzie on idealnym wyborem dla osób lubiących poręczne smartfony. Według źródła nowy model jest zauważalnie większy od Galaxy S10+. Bardziej kompaktowy będzie podstawowy model Galaxy S20 (który pojawi się także w wariancie 5G), a najwyższym w hierarchii przedstawicielem nowej serii Samsunga ma zostać aż 6,9-calowy Galaxy S20 Ultra (tylko w wariancie 5G). Premiera wszystkich tych smarfonów odbędzie się już 11 lutego.

Źródło: @MaxWinebach