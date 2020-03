Huawei P40 Pro Premium Edition. Oto co o nim wiemy

Konferencję online, na której Huawei zaprezentuje nowe smartfony z rodziny P40, zaplanowano na 26 marca. Poza podstawową wersję P40 oraz jej rozszerzonym wariantem P40 Pro będziemy mogli poznać również P40 Pro Premium Edition. Przydługa nazwa nie jest może łatwa do zapamiętania, ale świetnie opisuje to, co będzie miało do zaoferowania rzeczone urządzenie. Nie dość, że smartfon będzie jednym z najatrakcyjniejszych wizualnie sprzętów dostępnych na rynku, to jego konfiguracja techniczna nie powinna zawieść nawet najbardziej wymagających fanów mobilnej elektroniki użytkowej. Właśnie udało nam się znaleźć potwierdzenie obydwu cech nadchodzącego flagowca chińskiego koncernu.

Serwis ITHome dotarł do koreańskiej strony sklepu internetowego, na której były dostępne rendery oraz specyfikacja techniczna Huawei P40 Pro Premium Edition. Urządzenie zapowiada się kapitalnie.



fot. ITHome

Dotychczasowe doniesienia potwierdzone informacjami zdobytymi przez ITHome, pozwalają nam podsumować, choć w ograniczonym stopniu, to, czym tak naprawdę będzie P40 Pro Premium edition od Huawei. Weszliśmy bowiem w posiadanie lwiej części specyfikacji technicznej, jednak nie tylko ona robi tu robotę. Wizualna strona tytułowego smartfona to pokaz estetycznego mistrzostwa projektantów, którzy stworzyli design ascetyczny, a zarazem przyjemny dla oka. Spójną bryłę z zaobloną ramką przełamuje prostokątny moduł aparatu fotograficznego. Konstrukcja we wspomnianym kształcie najwyraźniej przypadła do gustu klientom, choć początkowe obserwacje mogły stanowić o czymś innym. P40 Pro Premium Edition zadebiutuje dopiero za jedenaście dni, ale już dziś poza grafikami przedstawiającymi sprzęt, możemy zapoznać się ze specyfikacją techniczną.



Huawei P40 Lite

Techniczna strona P40 Pro Premium Edition zapowiada się równie interesująco, co wygląd smartfona. Najpewniej producent zastosuje tutaj 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 3160 x 1440 pix z odświeżaniem na poziomie 120 Hz i zagęszczeniu pixeli równym 518 ppi. Nieźle, ale to nie koniec. Za wydajnością sprzętu stać będzie bowiem układ Kirin 990 z modemem 5G, 12 GB RAM oraz 512 GB pamięci na dane użytkownika. Aparat główny to hybryda modułu podstawowego o rozdzielczości 52 Mpix, jednostki portretowej 40 Mpix oraz obiektywu szerokokątnego z matrycą 8 Mpix. Kamerka do selfie uchwyci ujęcia w 32 Mpix. Specyfikację dopełniają informacje o obecności normy IP68 oraz akumulatora o pojemności 5500 mAh. Ten można będzie naładować prądem 50W.



Huawei P40 Lite E

Sprzęt, szczególnie pod względem specyfikacji technicznej, w dużej mierze przypomina Huawei P40 Pro, jednak łatwo dostrzec tu pewne różnice. Po pierwsze wyświetlacz będzie o 0,2-cala większy, co powinno przełożyć się na większy komfort użytkowania. P40 Pro ma zaledwie 8 GB RAM, co przy 12 GB dostępnych w modelu Premium Edition wydaje się śmiesznie niską wartością, choć oczywiście taką nie jest. O ile w Huawei P40 Lite pojawiło się złącze audio Jack 3,5 mm, o tyle w P40 Pro i P40 Pro Premium Edition możemy o takowym najwyżej pomarzyć.

Źródło: ITHome