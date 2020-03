Huawei P40 i P40 Pro - poznaliśmy wygląd i specyfikację flagowców

Z naszego punktu widzenia smartfony Huawei nie są już niestety tak atrakcyjne jak urządzenia innych producentów. Wszystko z powodu sankcji ze strony amerykańskiego rządu, na mocy których chiński gigant nie może instalować na swoich nowych modelach usług Google. Jak pokazała nam jednak premiera zeszłorocznego Mate'a 30 Pro czy nawet niedawny debiut średniaków P40 Lite i P40 Lite E, nie należy jeszcze przekreślać Huawei, bo tego producenta ciągle stać na świetne smartfony. Wszystko wskazuje na to, właśnie takie będą nadchodzące flagowce z serii P40, które lada moment pojawią się na rynku. Znamy już ich dokładny wygląd oraz specyfikację, dlatego wiemy, że jest na co czekać.

Premiera smartfonów odbędzie się już 26 marca. Czekamy z niecierpliwością, choć jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że przez brak usług Google przedstawione urządzenia będą u nas traktowane raczej jako ciekawostki.

Zacznijmy od topowego modelu Huawei P40 Pro. Będzie miał on 6,58-calowy wyświetlacz OLED o jeszcze nie potwierdzonej rozdzielczości. Rendery sugerują, że jego krawędzie będą zagięte z każdej strony. Jego sercem zostanie układ Kirin 990 5G SoC, a użytkownik otrzyma do dyspozycji 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Tylny aparat zawarty będzie w dużej wysepce à la Samsung Galaxy S20 Ultra. Ma on być poczwórny i będzie zawierał obiektywy 50 Mpix + 40 Mpix + 12 Mpix + jednostkę ToF. Do selfie i wideorozmów posłuży natomiast potrójna kamerka z głównym obiektywem 32 Mpix. Cały moduł ma zmieścić się w sporej i mało efektownej "fasolce" w lewej górnej części ekranu. Akumulator ma mieć pojemność 4200 mAh, zapewni on przewodowe i bezprzewodowe ładowanie mocą 40 W. Całością zarządzać będzie system Android 10 z Huawei Mobile Services.

Huawei P40 to nieco mniej zaawansowana, a przede wszystkim znacznie mniejsza wersja flagowca z dopiskiem Pro. Urządzenia ma otrzymać płaski ekran o przekątnej 6,1 cala. W środku ma się znaleźć procesor Kirin 990 5G lub Kirin 990. Model ten otrzyma nie poczwórny, ale potrójny aparat w konfiguracji 50 Mpix + 16 Mpix + 8 Mpix. Jeśli chodzi o przednią kamerkę, główny sensor pozostanie bez zmian (32 Mpix), ale jego szczegółowa specyfikacja może się nieco różnić. Ponadto model P40 otrzyma nieco mniejszy akumulator 3800 mAh z przewodowym ładowaniem 40 W i bezprzewodowym 27 W. Wszystkie szczegóły na temat obu smartfonów poznamy już 26 marca - właśnie wtedy odbędzie się ich oficjalna premiera. Czekamy z niecierpliwością, choć jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że przez brak usług Google przedstawione urządzenia będą u nas traktowane raczej jako ciekawostki.

