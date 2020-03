GameClub: niebawem kolejny serwis premium z grami na Androida

Nikt nie przeczy, że w kwestii pecetowych launcherów gier, zrobił nam się już całkiem duży bałagan. No, może nie bałagan, a różnorodność (dobry eufemizm zawsze w cenie). Tłok powoli robi się również w gamingu mobilnym. Choć gry mobilne to wciąż twardy orzech do zgryzienia dla graczy przez duże P (ironia), to otwarcie trzeba też przyznać, że na urządzeniach takich jak smartfony czy tablety króluje zaledwie garstka produkcji wartych wspomnienia. Gaming mobilny to wciąż nisza, co nie znaczy że się nie rozrasta. Nie tylko za sprawą wydajnych smartfonów, czy coraz lepiej radzących sobie akcesoriów jak gamepady, ale także dzięki temu, że rynkiem tym zaczynają zajmować się coraz większe studia deweloperskie.

GameClub będzie kolejną aplikacją premium zrzeszającą gry mobilne pod jednym szyldem. Aplikacja już teraz działa na urządzeniach Apple, jednak niebawem trafi także na Androidy.

Za rozwojem idą pieniądze i inwestycje. Nic więc dziwnego, że i kolejne launchery. Sklep Google Play znamy wszyscy, jako że jest częścią systemu Android. Podobnie ze sklepem na urządzeniach marki Apple (App Store). Apple to jednak również Apple Arcde, a od jakiegoś czasu także GameClub, który jest bohaterem niniejszego newsa. A bohaterem jest dlatego, że platforma wkrótce pojawi się także na Androidzie. Według ostatnich informacji ma to nastąpić w marcu, jednak nie wiadomo czy zadzieje się to równocześnie na całym świecie czy tylko w wybranych regionach.

Warto wiedzieć, że istnieje też strona internetowa prezentująca bibliotekę GameClub (TUTAJ). Co ciekawe, twórcy platformy obiecują, że w planach jest wskrzeszenie wielu starszych, klasycznych gier (o jakie gry chodzi, możemy się tylko domyślać). Co bezsprzecznie wyjątkowego będzie w platformie GameClub to to, że sposób działania jest nieco inny niż w przypadku Google Play (a bardziej jak w Play Pass). Otóż produkcje w GameClub są bezpłatne tak długo, jak wykupujemy miesięczny abonament kosztujący dokładnie 5 dolarów. Pierwszy miesiąc - podobnie jak teraz dla właścicieli urządzeń marki Apple - ma być darmowy. Póki co, na stronie głównej można zapisać się do newslettera, aby być na bieżąco z projektem.

