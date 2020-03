Apple Pencil z iPadOS 14 sprawią, że porzucisz na dobre laptopa

W nadchodzących systemach iOS 14 i iPadOS 14 znajdzie się najprawdopodobniej nowe API PencilKit. Jedną z możliwości przezeń oferowanych będzie nowy, działający globalnie, sposób wykorzystania technologii OCR. Słowa zapisane przy pomocy stylusa Apple Pencil będą automatycznie konwertowane na klasyczny tekst. Istotna dla całej sprawy jest dostępność rozwiązania w aplikacjach takich jak Wiadomości, Notatki, Kalendarz oraz Poczta. Choć na tym etapie mówimy jeszcze o plotkach, możemy bez przeszkód uznać je za wiarygodne i prawdopodobne. W końcu Apple od dłuższego czasu stara się uczynić iPady sprawnymi komputerami dla przeciętnego Kowalskiego lub jak kto woli — Johna Smitha.

W chwili premiery trzynastej dużej odsłony mobilnego systemu dla iPhone'ów i iPadów iOS rozdzielił się na dwie części — iOS oraz iPadOS. Pierwszy przeznaczony jest dla smartfonów, podczas gdy drugi idealnie sprawdza się w przypadku tabletów. Apple uznało najwyraźniej, że warto rozwijać niezależnie oprogramowanie dla iPada, czyli sprzętu, który coraz częściej przedstawiany jest, jako alternatywa dla komputera osobistego. Ograniczona, ale jednak alternatywa. Ma to sporo sensu, zwłaszcza dla osób, które wykorzystują tego typu urządzenie do sprawdzania poczty, przeglądania sieci, komunikacji z bliskimi oraz oglądania serwisów takich jak Netflix. iPadOS jest więc możliwie uproszczonym urządzeniem komputerowym, które stale usprawniane, oferuje coraz przyjaźniejsze użytkownikowi funkcje.

Omówmy więc jedną z istotniejszych w mojej ocenie nowości, jakie może przynieść nadchodząca wersja systemu — iPadOS 14. Chodzi o nowe możliwości OCR wbudowane w zestaw API PencilKit. W iPadOS 14 oraz prawdopodobnie w iOS 14 funkcja ta będzie w stanie rozpoznać wpisywane słowa, liczby i zdania, które zostaną przekonwertowane w tekst. Co ważne, będzie to działać we wszystkich polach do wpisywania tekstu dostępnych w aplikacjach systemowych. Choć nikt tego jeszcze nie potwierdził, całkiem prawdopodobne, że z rozwiązania będą mogli skorzystać również użytkownicy aplikacji firm trzecich. Brak takowej możliwości byłby strzałem w stopę Apple.

