Urodzinowy konkurs PurePC. Wygraj gry ufundowane przez GOG

Jakąś chwilę temu obchodziliśmy kolejne już, bo czternaste urodziny PurePC. Przez owe czternaście lat profil redakcji ulegał wielu zmianom (i wciąż ulega), ale choć rynek wymusza reorientacje serwisu, jego "kręgosłupem" wciąż pozostaje hardware oraz gaming. Tegoroczne święto planowaliśmy urządzić z wielką pompą, jednak aktualne pandemiczne okoliczności uniemożliwiły nie tylko zorganizowanie hucznej imprezy, ale także przeprowadzenie konkursów na tak szeroką skalę, jak byśmy tego pragnęli oraz w terminach, w których planowaliśmy. Na szczęście kilku firmom udało się na czas, zgrabnie zorganizować nagrody konkursowe dla czytelników PurePC. Pierwszą z firm jest platforma GOG.com, który wygenerowała kilkanaście kluczy do gier, których posiadaczami możecie być już za chwilę.

Aby mieć szansę na zdobycie nagród ufundowanych przez GOG.com, należy poprawnie odpowiedzieć na trzy pytania jednokrotnego wyboru, zaznaczyć jaki tytuł chcielibyście otrzymać jako ewentualną nagrodę, a także odpowiedzieć na pytanie otwarte brzmiące: Powiedz nam w kilku zdaniach, jako stały czytelnik / czytelniczka PurePC.pl: Co podoba Ci się najbardziej w naszym serwisie, a co warto w nim zmienić na przyszłość? Konkurs potrwa 7 dni. Spośród poprawnie nadesłanych zgłoszeń wyłonimy zwycięzców, przy czym pełna lista wygranych (pod postacią nicków, których używacie w naszym serwisie) pojawi się na PurePC w czasie dwóch tygodni licząc od dziś. Wśród zwycięzców znajdą się te osoby, które udzielą poprawnych odpowiedzi na pytania zamknięte, oraz ciekawie i z sensem odpowiedzą na ostatnie pytanie, które pomoże nam w rozwoju serwisu w danym, wybranym kierunku naszych czytelników. Od razu wspomnimy, bierzemy tylko i wyłącznie pod uwagę odpowiedzi czytelników, których konta zostały założone do 6 czerwca 2020 roku. Reszta tym razem musi obejść się smakiem. Nagrody w formie kluczy do gier GOG.com zostaną rozesłane z kolei w ciągu 24 godzin od ogłoszenia zwycięzców. E-mail jaki macie zarejestrowany do konta może przywitać was niespodzianką z samego rana, dodajcie do White List @purepc.pl.

Nagrody w konkursie przygotowanym we współpracy z GOG.com to cyfrowe kody do gier, do aktywacji na platformie GOG. Klikając na niebieskie linki poniżej, zostaniecie przekierowani na strony poszczególnych gier na platformie GOG.com, na których otrzymacie dodatkowe informacje o konkursowych tytułach.

Pillars of Eternity II: Deadfire to kontynuacja udanej gry RPG Pillars of Eternity z 2015 roku. Akcja toczy się kilka lat po wydarzeniach z „jedynki” i bezpośrednio je kontynuuje. W grze przemierzać będziemy morza i lądy, ścigając podstępnego boga. Jako bohater poprowadzimy swój statek przez rozległy i niezbadany archipelag Martwego Ognia, mając na uwadze czyhające na nas niebezpieczeństwo. Odkryjemy też głębię nieskończonych możliwości skrywającą się za szczegółowym dostosowywaniem postaci, zupełną swobodą eksploracji oraz mnogością wyborów, czekających na gracza za każdym rogiem.

X4 to sandboksowy symulator kosmiczny. Gra stawia na swobodę. Rozpoczynając zabawę gracz zasiada w kokpicie taniego statku kosmicznego o słabych osiągach i zostaje wrzucony w sam środek galaktyki o otwartej strukturze. Co zrobi potem – zależy tylko od niego. Produkcja w niczym nie ogranicza naszych wyborów. Sami decydujemy, czy stać się gwiezdnym kupcem, piratem, żołnierzem, łowcą nagród, zabójcą, odkrywcą czy górnikiem. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby dowolnie połączyć te kariery.

Imperator: Rome to strategia pozwalająca pokierować jednym z państw z okresu starożytności. Zakres historyczny i geograficzny gry jest szerszy, niż sugeruje to tytuł. Zabawę zaczynamy bowiem 10 lat po śmierci Aleksandra Wielkiego. Autorzy przygotowali rozległą mapę, która rozciąga się od tzw. Słupów Heraklesa (starożytna nazwa Skały Gibraltarskiej) aż po Indie; gracze mogą objąć kontrolę nad każdą z nacji znajdujących się na tych terenach. Mechanika gry jest bardzo rozbudowana, a zakres obowiązków gracza jako władcy państwa - bardzo szeroki.

Endzone: A World Apart to strategia ekonomiczna z gatunku city builderów osadzona w postapokaliptycznej wizji przyszłości. Kiedy w 2021 roku terroryści wysadzili reaktory jądrowe na całym świecie, ludzka cywilizacja legła w gruzach. Ocaleli tylko nieliczni, którzy zdążyli dotrzeć do podziemnych schronów Endzone. Dopiero po 150 latach ludzkość odważyła się wyjść na powierzchnię, zmienioną przez nuklearny kataklizm. Gracze wcielają się w przywódcę ocalałych, a ich zadaniem jest stworzenie sprawnie funkcjonującej osady.

Gra przygodowa z widokiem z perspektywy trzeciej osoby luźno nawiązująca do powieści „Czy androidy śnią o elektrycznych owcach” Philipa K. Dicka i filmu „Blade Runner”. Akcja Blade Runner toczy się w Los Angeles w roku 2019. Łowca androidów, detektyw Roy McCoy otrzymuje zadanie odnalezienia grupy replikantów podejrzanych o zabicie zwierząt. Nieoczekiwanie śledztwo ujawnia niewygodne fakty. Wśród łowców szerzy się korupcja, a uwikłany jest w nią także przełożony głównego bohatera – porucznik Guzza. Chroniąc swoje interesy oskarża on swego podkomendnego o spowodowanie śmierci cywila. Zmuszony do ucieczki detektyw McCoy odkrywa mroczną stronę miasta.

Kontynuacja przebojowej gry cRPG studia BioWare z 2002 roku. odobnie jak wcześniej, mamy do czynienia z tytułem opartym na zasadach trzeciej edycji systemu role-playing o nazwie Dungeons & Dragons. Fabuła kilkudziesięciogodzinnej kampanii przeznaczonej dla pojedynczego gracza rozpoczyna się kilka lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części gry. Kraina, która w przeszłości targana była licznymi konfliktami nie zaznała na długo spokoju. Wybrzeże Mieczy ponownie staje przed obliczem wojny. Właściwa gra opowiada o losach pewnego samotnego bohatera. W momencie, w którym poznaje go sam gracz jest on w drodze do Neverwinter.

Dishonored to gra stworzona przez Arkane Studios, które zdobyło tytuł Studio Roku 2012 magazynu Edge Online. Gra jest wciągającą pierwszoosobową strzelanką, w której gracz wciela się w obdarzonego nadprzyrodzonymi mocami mordercę kierowanym przez żądzę zemsty. Dishonored posiada elastyczny system walki, dzięki czemu możesz eliminować przeciwników na różne sposoby – łącząc nadprzyrodzone moce z niezwykłymi broniami i gadżetami będącymi w twojej dyspozycji. Możesz śledzić wrogów pod osłoną nocy albo bezlitośnie zaatakować ich od frontu. Wynik każdej misji zależeć będzie od podejmowanych przez ciebie decyzji.

Fundatorem nagród w konkursie jest GOG.com i PurePC.pl

