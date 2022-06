Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei może zadebiutować na PC dopiero w październiku

Z biegiem czasu coraz więcej gier Sony trafia na komputery osobiste. Gracze doczekali się już pecetowej wersji m.in. God of War czy Days Gone, a w drodze są już takie tytuły, jak The Last of Us Part I, Spider-Man wraz z dodatkiem Miles Morales, a także pakiet Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei. Z tych wszystkich wymienionych tytułów tylko przygody Nathana Drake'a i Chloe Frazier nie doczekały się konkretnej daty premiery. Cóż, widocznie jest ku temu powód...

Najnowsze dane z bazy SteamDB wskazują na to, że debiut Kolekcji Dziedzictwo Złodziei został przesunięty dopiero na 19 października tego roku. Gdyby te doniesienia się potwierdziły, szybciej na PC trafiłyby takie gry, jak np. Marvel's Spider-Man Remastered czy The Last of Us Part I.

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection for PC may release on Oct 19th, according to SteamDB. No release date has been officially announced https://t.co/y4e3nHXsIq pic.twitter.com/3IDQ01KRYt — Wario64 (@Wario64) June 24, 2022

Trudno powiedzieć, czy mamy tu do czynienia z wiarygodnym przeciekiem, czy też tzw. place-holderem. Nadal pozostaje cień nadziei, że premiera wyczekiwanego pakietu gier akcji pojawi się na PC już niebawem, jednak milczenie Sony i Naughty Dog w tej sprawie może dać nieco do myślenia. Gdyby te doniesienia się potwierdziły, szybciej na PC trafiłyby takie gry, jak np. Marvel's Spider-Man Remastered czy The Last of Us Part I. Nie ma jednak co gdybać - lepiej poczekajmy na oficjalne wiadomości w tej sprawie.

Źródło: @Wario64