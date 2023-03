UGO Tajfun 2.0 - przystępny cenowo i kompaktowy dron przeznaczony dla początkujących osób

Marka UGO zajmuje się sprzedażą wszelkiej maści akcesoriów oraz elektroniki użytkowej. Sama zaś podlega pod spółkę Impakt S.A. znaną już nam z marki Genesis. W ich ofercie możemy znaleźć naprawdę sporo: od słuchawek, głośników i obudów na dyski 2,5" po torby na laptopa. Tym razem zaprezentowany został bardzo kompaktowy i tani dron UGO Tajfun 2.0. Urządzenie przeznaczone jest dla osób, które dopiero zaczynają z nimi swoją przygodę.

Marka UGO pokazała swojego nowego drona Tajfun 2.0. Sprzęt jest skierowany dla początkujących, którzy nie chcą wydać zbyt wiele pieniędzy.

UGO Tajfun 2.0 nie wyróżnia się specjalnie z tłumu. Ot klasyczny i tani dron, jaki mogliśmy widzieć już wiele razy. Przyglądając się konstrukcji, zauważymy 4 silniki, za pomocą których urządzenie jest w stanie lecieć z maksymalną prędkością wynoszącą 10,8 km/h. Akumulator, jaki znajdziemy w zestawie, ma pojemność 1600 mAh i pozwoli latać przez około 20 minut. Żeby go naładować do pełna, będziemy potrzebować trochę czasu, cały proces trwa bowiem od 180 - 210 minut. Producent deklaruje, że dron straci zasięg dopiero po 100 m, jednak powinniśmy do tej informacji podchodzić z pewną dozą ostrożności.

UGO Tajfun 2.0 Maksymalna prędkość 10,8 km/h | 3 m/s Maksymalna prędkość wznoszenia 18 km/h | 5 m/s Maksymalna prędkość opadania 7,2 km/h | 2 m/s Czas lotu 20 minut Czas ładowania 180 - 210 minut Komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz Zasięg 30 - 100 m Bateria 3.7 V / 1600 mAh Li-Po Wymiary 305 x 67 x 320 mm Waga 140 g Prognozowana cena ~230 zł

Jak większość dronów, również ten obsłużymy zdalnie poprzez pilota, którego połączymy z nim za pomocą łączności radiowej 2,4 GHz. Kontrolę nad urządzeniem zapewni nam również dedykowana aplikacja mobilna. Sprzęt waży tylko 140 g, więc przy większym wietrze sterowanie może być dość problematyczne. Dron posiada wbudowany 6-osiowy żyroskop i ma funkcje zawiśnięcia w powietrzu oraz awaryjnego lądowania. W zestawie znajdziemy części zapasowe, takie jak dodatkowe śmigła i osłonki dla nich. UGO Tajfun 2.0 trafi wyłącznie do sklepów RTV Euro AGD pod koniec bieżącego miesiąca. Przewidywana cena początkowa wyniesie około 230 zł.

Źródło: Ugo