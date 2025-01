Twitch, OBS i NVIDIA współpracują w celu ulepszenia jakości streamów. Wykorzystany zostanie między innymi enkoder NVENC

Streaming treści w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem gier, staje się coraz popularniejszy. Po tę formę rozrywki sięgają często osoby, które nie mają czasu własnoręcznie przechodzić wydawanych licznie produkcji lub chcą po prostu zapoznać się z rozgrywką. Jedną z najbardziej znanych platform streamingowych jest Twitch. Serwis we współpracy z NVIDIĄ i OBS przygotowuje się do wprowadzenia nowych rozwiązań, które polepszą jakość transmisji.

Twitch Enhanced Broadcasting to nowa funkcja dla streamerów, która dzięki enkoderowi NVENC pozwoli na transmisję w większej liczbie trybów jakości. Możliwa będzie też automatyczna konfiguracja programu OBS.

Oglądanie streamów na zwykłych komputerach z solidnym kablowym łączem internetowym jest zazwyczaj bezproblemowe. Trudności najczęściej pojawiają się na urządzeniach mobilnych, kiedy transmisja danych odbywa się za pośrednictwem sieci komórkowej. W takich przypadkach nierzadko trzeba decydować się z niższą rozdzielczość transmisji. Twitch po swojej stronie automatycznie tworzy streamy o różnej jakości, ale dotyczy to głównie bardziej popularnych kanałów. W gorszej sytuacji są widzowie transmisji prowadzonych przez autorów, którzy nie cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ tutaj dostępna jest nierzadko tylko jedna jakość. Problem ma zostać już wkrótce rozwiązany.

Twitch, w partnerstwie z NVIDIĄ i twórcami popularnego programu do streamowania OBS, postanowił przygotować funkcję Enhanced Broadcasting. Dzięki enkoderowi NVENC, który wspierają współczesne karty graficzne z serii GeForce RTX i GeForce GTX, twórcy treści będą mogli transmitować swoje rozgrywki w kilku rozdzielczościach równocześnie. Większość zadań ma odbywać się po stronie urządzenia streamera, a nie serwera, dzięki czemu nawet mniej popularni autorzy otrzymają możliwość udostępniania swojej rozgrywki w trybach, które są dostosowane do urządzeń końcowych widzów. Na tym jednak nie koniec. Testerzy funkcji już wkrótce otrzymają możliwość eksperymentowania także z wyższym bitrate transmisji, rozdzielczością 4K, obsługą aż pięciu równoczesnych strumieni i nowymi kodekami. Wśród tych ostatnich znajdzie się między innymi AV1. Jak przekonuje NVIDIA, kodek cechuje się nawet 40% lepszą wydajnością niż najpopularniejsze obecnie H.264 i HEVC. Jego najnowsza wersja jest jednak celowana przede wszystkim w karty graficzne z serii GeForce RTX 4000.

Funkcja Enhanced Broadcasting, wraz z algorytmem serwerów Twitcha, automatycznie skonfiguruje ponadto OBS tak, żeby był on jak najlepiej dostosowany do konfiguracji sprzętowej streamera i jego połączenia internetowego. Będzie to zatem znaczące ułatwienie dla osób, które chciałyby rozpocząć przygodę ze streamingiem, ale nie posiadają wiedzy na temat transmisji i wykorzystywanych w ich trakcie kodeków. Do beta testów nowej funkcji można już się zapisywać na odpowiedniej stronie Twitcha.

Źródło: NVIDIA