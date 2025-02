Turtle Beach VelocityOne Race - Zestaw kierownicy i pedałów, który zapewni realistyczne wrażenia z gier wyścigowych

Gry wideo są dla wielu osób na tyle istotne w życiu, że decydują się oni na zakup dodatkowych akcesoriów, które mają zwiększyć ogólny realizm produkcji i pozwolić bardziej namacalnie poczuć przedstawione wydarzenia. W przypadku gier wyścigowych jest to standardowy zestaw, który składa się z kierownicy, pedałów, a także manetki do zmiany biegów. Na rynku pojawił się właśnie kolejny z nich, który nie należy do najtańszych, ale pozwoli na bardziej autentyczne wyścigi.

Turtle Beach VelocityOne Race to pierwszy zestaw od tego producenta, który skierowany jest do fanów gier wyścigowych. Ma on zapewnić realistyczne wrażenia z jazdy, a zastosowana tu technologia potrafi zrobić wrażenie.

Cały system składa się z wymienionych wcześniej elementów, natomiast wszystkie zawierają dodatkowe aspekty, które nieczęsto są spotykane w innych rozwiązaniach. W przypadku kierownicy (1,36 kg, obszyta skórą) do dyspozycji otrzymujemy cyfrowy kokpit, na który składa się fizyczny wyświetlacz. Dzięki temu podczas jazdy możemy zobaczyć dane telemetryczne z wyścigu w czasie rzeczywistym, a wiele z popularnych tytułów ma być jeszcze bardziej zintegrowanych z tym systemem. Sam kokpit pozwoli także na personalizację wielu parametrów. Na pokładzie znalazł się silnik K: Drive Force Feedback Motor z napędem bezpośrednim, który ma odpowiadać za realistyczne wrażenia podczas jazdy.

System hamulcowy (Dynamic Brake Tek Load-Cell Braking System) także jest całkiem ciekawy, wszak nie mierzy on odległości, jaką pokonał pedał, a siłę, z jaką na niego naciskamy. Przekłada się to na większy realizm, wszak tak jak w prawdziwym życiu, gdy naciśniemy gwałtowniej pedał hamulca, to samochód zatrzyma się szybciej. Konstrukcja pedałów jest wykonana z aluminium i waży 4 kg. Całość zapewnia nam naprawdę spore możliwości konfiguracji. Więcej szczegółów możemy się dowiedzieć na stronie producenta, gdzie też będziemy w stanie kupić cały zestaw. Jego koszt to 699,99 euro - nie jest więc tanio, natomiast otrzymujemy dużo więcej niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań. Wysyłka nastąpi po 26 lutego 2024 roku, wszak obecnie trwa przedsprzedaż produktu. Trzeba wspomnieć, że zestaw jest kompatybilny z konsolami Xbox One i Series, a także komputerami z systemem Windows 10/11.

Źródło: Turtle Beach