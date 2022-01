Transcend zapowiada nośniki półprzewodnikowe M.2 PCIe 4.0 x4 klasy przemysłowej na 112-warstowych kościach pamięci

Na rynku dostępne jest całe zatrzęsienie różnych modeli nośników półprzewodnikowych w formacie 2,5", M.2 czy karty rozszerzeń PCI Express. Wybierać można też w producentach. Czasami jednak wymagania są wyższe niż w przypadku zwykłego magazynu danych czy SSD na system, zwłaszcza gdy nie mówimy o urządzeniach domowych. Tutaj w grę wchodzą już nośniki półprzewodnikowe klasy przemysłowej, które cechują się większą wytrzymałością. Zarówno gdy mowa o zapisie danych, jak i warunkach atmosferycznych - temperaturze oraz wilgotności. A tak się składa, że tajwańska firma Transcend zapowiedziała trzy nowe serie - dwie z nich typu PCIe 4.0 x4 i jedną PCIe 3.0 x4 - korzystające ze 112-warstowywch kości pamięci.

Najnowsze SSD od Transcend mogą pracować 24/7, nie straszne im skrajne temperatury od -20°C do 75°C oraz przeszły rygorystyczne testy potwierdzające wytrzymałość do 3000 pełnych cykli zapisu.

Firma Transcend zapowiedziała nowe nośniki typu M.2 2280 klasy przemysłowej w postaci serii MTE720T, MTE710T oraz MTE670T. Wszystkie z nich wyposażono w 112-warstwowe kości 3D NAND, a dokładniej BiCS5 od Toshiby. Charakteryzują się one większą pojemnością i wydajnością. Modele Transcend MTE720T wyposażono w interfejs PCIe 4.0 x4, protokół NVMe 1.4 oraz pamięć DRAM. Dzięki temu mogą one zaoferować do 7400 MB/s dla odczytu i do 6000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Do wyboru będą warianty o pojemności od 500 GB do 2 TB.

Transcend MTE710T to propozycja segment niżej - nadal mowa o PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 i pamięci DRAM, ale deklarowana wydajność spada do 3800 MB/s dla odczytu i do 3200 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Dostępne pojemności to od 256 GB do 2 TB. Najsłabiej z nowości ma wypadać Transcend MTE670T, ale to już propozycja korzystająca ze starszego interfejsu PCIe 3.0 x4 oraz protokołu NVMe 1.3, zabrakło też tutaj pamięci DRAM. Tym samym wydajność wygląda mniej spektakularnie i sięga do 2100 MB/s dla odczytu i 1600 MB/s dla zapisu. Wszystkie z wymienionych SSD mogą pracować 24/7, nie straszne im temperatury od -20°C do 75°C oraz przeszły rygorystyczne testy potwierdzające wytrzymałość do 3000 pełnych cykli zapisu.

Źródło: Transcend