Transcend MTE352T - Niewielkie przemysłowe SSD NVMe

Podczas składania nowego zestawu komputerowego niezbędne jest odpowiednie dobranie podzespołów. W końcu innej maszyny potrzebujemy do programowania, innej do obróbki grafiki, innej do grania, a jeszcze innej do filmów, seriali i internetu. Oczywiście każdą z wymienionych grup można podzielić na mniejsze - przecież nowsze tytuły AAA mają inne wymagania od gier retro czy produkcji niezależnych. Tym razem Transcend postanowił pochwalić się niewielkimi, przemysłowymi nośnikami półprzewodnikowymi. Mowa o SSD M.2 2230 w postaci serii MTE352T(-I) z długim średnim czasem bezawaryjnej pracy, wysokim TBW i zwiększoną wytrzymałością na niskie i wysokie temperatury.

Transcend MTE352T(-I) trafią do sprzedaży w wersjach o pojemności 128, 256 i 512 GB. Wszystkie z nich objęte są 3-letnią gwarancją producenta.

Transcend MTE352T(-I) to nowa seria niewielkich nośników półprzewodnikowych w standardzie M.2 2230 typu NVMe PCIe 3.0 x2. Na czarnym laminacie znajdziemy bliżej nieokreślony kontroler, 96-warstwowe kości 3D TLC NAND oraz moduł LDPC ECC odpowiedzialny za korygowanie błędów. Tajwańczycy mówią o obsłudze bufora SLC, ale deklarowana wydajność nie należy do najwyższych i wygląda następująco:

Transcend MTE352T(-I) 128 GB: Odczyt do 1600 MB/s, zapis do 500 MB/s; Odczyt 4K do 100 000 IOPS, zapis 4K do 150 000 IOPS;

Odczyt do 1600 MB/s, zapis do 500 MB/s; Odczyt 4K do 100 000 IOPS, zapis 4K do 150 000 IOPS; Transcend MTE352T(-I) 256 GB: Odczyt do 1600 MB/s, zapis do 1000 MB/s; Odczyt 4K do 100 000 IOPS, zapis 4K do 200 000 IOPS;

Odczyt do 1600 MB/s, zapis do 1000 MB/s; Odczyt 4K do 100 000 IOPS, zapis 4K do 200 000 IOPS; Transcend MTE352T(-I) 512 GB: Odczyt do 1700 MB/s, zapis do 1000 MB/s; Odczyt 4K do 150 000 IOPS, zapis 4K do 230 000 IOPS;

Producent chwali się wysoką wytrzymałością swoich SSD, którą osiągnął za sprawną procesu łączenia krawędziowego. Polega on na wypełnianiu przestrzeni między komponentami żywicą epoksydową, którą następnie utwardzana jest światłem UV. Ma się to przekładać na średni czas bezawaryjnej pracy (współczynnik MTBF) wynoszący aż 3 000 000 godzin, w porównaniu do "zwykłych" 2 000 000 godzin. Co więcej parametr TBW wynosi 1080 TB, zaś nośniki z serii MTE352T-I są zdolne do pracy w zakresie temperatur od -40°C do 85°C. Do sprzedaży trafią trzy wersje pojemności - 128, 256 i 512 GB, wszystkie objęte 3-letnią gwarancja producenta. Jak na razie Transcend zdradził cenę tylko najpojemniejszego wariantu i ma ona wynosić w Polsce 642 złote. To sporo, ale w końcu to nie jest SSD do komputera zwykłego Kowalskiego.

