Total War: Medieval II: kultowa gra strategiczna zadebiutuje na iOS i Androidzie już wiosną tego roku

Feral Interactive poinformowało, że wiosną 2022 roku do repozytoriów Google Play oraz Apple App Store trafi rozpoznawalna wśród starszych wiekiem graczy produkcja strategiczna. Total War: Medieval II, bo o ten konkretnie tytuł chodzi, stanowiła klasę samą w sobie. W 2006 roku miał miejsce jego debiut na platformie PC, ale czy przeniesienie go na smartfon pracujące pod kontrolą Androida i iOS będzie równie udane? Tego dowiemy się w ciągu najbliższych miesięcy. Twórcy nie ujawniali dokładnej daty, ale w przypadku gier na urządzenia mobilne rzadko kiedy mamy do czynienia z poważniejszymi opóźnieniami. W oczekiwaniu na premierę mobilnej odsłony warto krótko odświeżyć sobie kilka faktów dotyczących Total War: Medieval II.

Gra Total War: Medieval II pojawi się w Google Play i Apple App Store wiosną 2022 roku. Użytkownicy smartfonów będą mogli zakosztować rozbudowanej gry strategicznej w mobilnej odsłonie.

Total War: Medieval II to gra strategiczna, której wielu osobom nie trzeba nawet przedstawiać. Potyczki odbywają się w czasie rzeczywistym, natomiast działania na „mapie” mają charakter turowy. Nie jest to pierwsza z brzegu produkcja, a mocno rozbudowany tytuł, w którym ponosimy odpowiedzialność za dyplomację, wojsko, ekonomię oraz rządy naszej frakcji. Tytułowa gra to bez wątpienia świetna propozycja dla fanów wirtualnej rozrywki z zacięciem historycznym. Studio odpowiedzialne za mobilną wersję niespecjalnie chwali się szczegółami, ale wiemy, że nie będzie to jedynie mizerny port z ograniczonym polem działania.

Wygląda na to, że możemy liczyć na pełnoprawną, złożoną produkcję, w której główną zmianą jest dostosowanie całej zabawy do obsługi przy użyciu dotykowego interfejsu smartfonów. W przypadku niewielkich ekranów jest to jednak niemałe wyzwanie. Reasumując – osoby, które już wcześniej miały okazję grać Total War: Medieval II mogą sięgnąć po tytuł z czystego sentymentu. Fani gier mobilnych mogą za to spróbować czegoś nietypowego. Wszak rozbudowane strategie na „mobilkach” nie są zjawiskiem częstym.

