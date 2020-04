TOP 10 wciągających gier z bardzo długą kampanią single player

Gry można dzielić według gatunku, według dat premier czy według czasu, w którym gracz jest w stanie przejść kampanię. Ostatni podział nie jest znów tak oczywisty. Buszując między różnymi konsolami odnajdziemy tu raczej mało komu znane "klikadła" jak AdVenture Capitalist (do przejścia w ~232 godz.) czy symulatory jak Animal Crossing: New Leaf (do przejścia w ~387 godz.). Chcieliśmy jednak, aby poniższa lista była faktycznie przydatna, nie zaś pełniła rolę ciekawostki. Dlatego też zdecydowaliśmy się na 10, raczej niezbyt starych tytułów (z małymi wyjątkami), które nie odstraszą nikogo grafiką, a podczas dni wypełnionych nudą, zapewnią udaną rozrywkę. Podróżując przez te bogate cyfrowe światy czas zleci nam błyskawicznie. Mając świadomość, że gameplay poszczególnych tytułów może być wysoce wciągający, przygotujcie się na ewentualne wydziedziczenie, rozwód, a nawet wycieńczenie z powodu braku przyjmowania pożywienia (kto by tam jadł, gdy Geralt czeka!)

TOP 10 wciągających gier z długą kampanią single player, czyli w co zagrać gdy za oknem słońce i wiosna, a my musimy zostać w domu? Sugerowany czas podany obok tytułów, to (zgodnie z serwisem HowLongToBeat) godziny spędzone na odkryciu wszystkich sekretów gry. Pamiętajmy, że możemy go jeszcze wydłużyć, posiłkując się poszczególnymi DLC.

GTA V - 79 godzin

Kolejna odsłona gangsterskich przygód, oglądana tym razem z perspektywy więcej niż jednego tylko bohatera. Czy gdy graliście w pierwsze części Grand Theft Auto spodziewaliście się, że seria aż tak się zmieni i rozrośnie? A przede wszystkim, że będzie tak kasowa? Mało kto wie, że koszt produkcji i marketingu w przypadku GTA V przekroczył 266 milionów dolarów, co daje więcej pieniędzy niż w przypadku większości hollywoodzkich filmów. O wielkości tego otwartego świata może świadczyć choćby to, że mapa "piątki" jest dwukrotnie większa niż rzeczywisty Manhattan. A jeśli znudzi nam się już owo singleplayer'owe, cyfrowe Thug Life, możemy zawsze wskoczyć do GTA Online, w którym do przejścia otrzymamy kolejne misje idące w setki.

Data premiery: 17 września 2013

Gatunek: Akcja, sandbox, strzelanka, gangsterskie

Platformy: PC, PS4, XONE, PS3, X360

Red Dead Redemption 2 - 161 godzin

Jeśli macie wymówkę pt.: Nie zagram w RDR2, bo nie grałem w pierwszą odsłonę. to żadna to wymówka. Red Dead Redemption 2 to mianowicie prequel do jedynki, w którym zagramy jako Arthur Morgan, członek Gangu Van der Linde. Akcja toczy się w fikcyjnym amerykańskim Dzikim Zachodzie, więc jeśli gardzimy gangsterskimi rozbojami w stylu GTA V, być może spodobają nam się bardziej westernowe rozboje w RDR. Obie serie są zresztą produkcjami studia Rockstar, a więc znajdziemy w nich wiele podobieństw. RDR 2 cechuje wysoki realizm: możemy zginąć od uderzenia pioruna, a jeśli w gorący dzień założymy ciężką odzież, ucierpi na tym nasza wytrzymałość. Odpoczynek oraz kąpiele - również wysoce wskazane!

Data premiery: 26 października 2018

Gatunek: Akcja, sandbox, western, strzelanka

Platformy: PC, PS4, XONE

Wiedźmin 3: Dziki Gon - 173 godziny

O "Wieśmaku" napisano już wiele, ale... jak się wydaje jest to temat, o którym nigdy za wiele. Doskonale potwierdzą to te osoby, które mają za sobą więcej niż tylko jeden pełny gameplay. Świat Wiedźmina skrywa w sobie tyle alternatywnych ścieżek i tajemnic, że wciąż chcemy odkrywać wszystko na nowo. Chociażby po to, aby dotrzeć do bram Novigradu, gdzie dwóch żebraków uskutecznia dialog łudząco podobny do sceny z filmu "Chłopaki nie płaczą", czy też po to, aby posłuchać, jak mieszkaniec pewnej wsi nuci wesoło pod nosem melodię znaną jako "Wesołe jest życie staruszka" czy też melodię przewodnią z "Jak rozpętałem II wojnę światową". Nie wspominając już o ponownym przeżyciu wszystkich tych pełnych humoru i emocji przygód. Niechaj jednak liczby mówią same za siebie: Wiedźmin 3 otrzymał jak dotąd ponad 800 różnych nagród, w tym 250 nagród z tytułem "gry roku". Przy okazji z dużą szansą wciągniecie się też w karciane rozgrywki Gwinta. Mam więc dobre wieści. Otóż kolejna gra pt. Gwent The Witcher Card Game zajmie nam dodatkowe 500 godzin, jeśli tylko podejmiemy się próby jej ukończenia.

Data premiery: 19 maja 2015

Gatunek: RPG, RPG akcji, sandbox, fantasy

Platformy: PC, PS4, XONE, Switch

The Elder Scrolls V: Skyrim - 226 godzin

TES to gra tak ceniona, że puszczony podczas targów E3 2018 36-sekundowy (i nic nie mówiący) trailer TES 6 wystarczył, by fani oszaleli z radości. Cóż, The Elder Scrolls VI nadal ni widu ni słychu, jednak to dobra okazja, aby nadrobić grę z 2011 roku, jeśli wcześniej nie mieliśmy okazji i jeśli cenimy gry typu fantasy action-RPG. Do wykonania otrzymamy tu około 250 zadań, zaś mapa jest na tyle rozległa, że pokonanie jej z jednego końca na drugi zajmuje dwie godziny. Jeśli jednak owe 226 godzin przeleci Wam jakimś sposobem między palcami, zawsze możecie pokusić się jeszcze o dodatki DLC, które dokoptują do podstawki kolejne 50 godzin. Skyrim to też raj dla miłośników modów. Zgodnie z biblioteką Nexusmods, nie ma innej gry, która posiadałaby tak wiele modyfikacji. Na tę chwilę jest ich aż 63 tysiące.

Data premiery: 11 listopada 2011

Gatunek: RPG, RPG akcji, fantasy, sandbox

Platformy: PC, PS3, X360

Sid Meier's Civilization VI - 135 godzin

Tak, wiemy - to piąta odsłona strategii spod szyldu Cywilizacji uchodzi za tę najlepszą (być może dlatego, że jest już grą kompletną, to znaczy zakończył się proces wydawania dodatków). Ale szansa, że ograło ją już wielu z Was są większe, niż że podeszliście do szóstej części. Cywilizacja to (w moim odczuciu) takie dziadostwo, przy którym bardziej niż przy jakiejkolwiek innej grze traci się poczucie czasu, a nawet poczucie pełnego pęcherza. Syndrom "jeszcze jednej tury" jest wręcz niemal wyczuwalny w powietrzu wraz z psującym się mięsem niedzielnego obiadu, który został podany Wam przez rodzicielkę, a przy środzie nadal tkwi na biurku. Zanim jednak zagracie w szóstą część pamiętajcie, że barbarzyńcy są tu o wiele bardziej bystrzy, niż w piątce. Swoją drogą słowo to wciąż cechuje pejoratywny wydźwięk, a trzeba wiedzieć, że starożytni barbarzyńcy nie byli aż tak... barbarzyńscy jak sobie to dziś przedstawiamy.

Data premiery: 21 października 2016

Gatunek: Strategia, ekonomiczne, turowe, widok izometryczny, wojenne

Platformy: PC, PS4, XONE, iOS, Switch

The Sims 4

Simsy, kolejny pożeracz czasu, w którym każdy znajdzie dla siebie coś "dobrego" z wymordowaniem całej rodziny Ćwirów na czele. The Sims 4 ze wszystkimi dodatkami (upraszczając - w liczbie około stu #ironia) to gra, która nie posiada fabuły, a więc jest nie do ukończenia. Oznacza to, innymi słowy, że możemy w nią grać póki trumna (albo dostawca elektryczności) nas nie rozłączy. Simsy, czyli symulator życia (czasami też paranormalnego), to okazja by podszkolić swoje umiejętności w projektowaniu domów, będąc wampirem zapolować na sąsiadów czy też (dzięki ostatniemu dodatkowi)... dziergać sweterki na drutach (cóż, kwarantanna potrafi odrealnić). Na horyzoncie przez wiele, wiele lat nie pojawił się jeszcze godny konkurent gry, choć ostatnio można upatrywać go w rozwijającym się Paralives. "Konkurentem dla dorosłych" może być jeszcze gra pt. Singles. Tam jednak zamiast podpalać simów, mogą oni zapłonąć... z całkiem innych powodów, oznaczonych znaczkiem 18+.

Data premiery: 2 września 2014

Gatunek: Symulacje, ekonomiczne, widok izometryczny

Platformy: PC, XONE, PS4

Pro Evolution Soccer 2018 - 85 godzin w trybie solo

W "gałę" można grać samemu, jeśli dopisuje pogoda i nie panuje akurat jakiś przebrzydły wirus. W innym wypadku granie siedząc na sofie z padem w ręku jest jak najbardziej mile widziane. Świat otrzymał już niejeden symulator piłki nożnej począwszy od FIFY, przez Football Manager aż po PES. Jednak ostatnimi czasy w zalewie sporej ilości "crapów", jako jedna z nielicznych tego typu gier wartych wspomnienia, jest właśnie PES 2018. W owej odsłonie powrócił między innymi Random Selection Match, zaś tryb Master League doczekał się zmian pod postacią przedsezonowych turniejów czy większej liczbie ruchów transferowych. Nic tylko siedzieć i grać! To znaczy: kopać i grać!

Data premiery:12 września 2017

Gatunek: Sportowe, piłka nożna, multiplayer, na 2 osoby

Platformy: PC, PS4, XONE, PS3, X360

Mass Effect 2 - 50 godzin

Trylogia Mass Effect to zdecydowanie jedna z tych gier, o fabule której chcielibyśmy zapomnieć, aby móc odkryć ją na nowo. "Dwójeczka" faworyzowana przez większość fanów to jednak raczej propozycja dla tych osób, które odważą się w tych czasach przysiąść także do części pierwszej. Piszę "odważą", bo będzie to zdecydowanie trudna do przejścia podróż w graficzne koszmarki początku XXI wieku. Niemniej bez jej znajomości, frajda z odkrywania kolejnych części może być dużo mniejsza. Ta popularna space opera, której dobre imię zostało splamione w pewnym sensie przez grę Mass Effect: Andromeda, to ogromny potencjał, do którego (mam nadzieję) twórcy jeszcze kiedyś wrócą. Chyba nie istnieje inne kosmiczne RPG, które oferowałoby tak wiele możliwości gameplay'owych, także tych związanych z eksploracją, które wywoływałoby przy tym tak wiele skrajnych emocji. Oryginalna trylogia wywarła na ludzi na całym świecie tak duże wrażenie, że po jej ukończeniu zapadali na tzw. "Post Mass Effect Depression".

Data premiery:26 stycznia 2010

Gatunek: RPG, RPG akcji, science fiction

Platformy: PC, X360, PS3

Forza Horizon 4 - 88 godzin

Gry wyścigowe, to - podobnie jak piłka nożna - temat trudny. Dlatego, że co roku otrzymujemy niemal bliźniacze produkcje nastawione na zysk pod postacią np. mikrotransakcji. Odgrzewany kotlet, odgrzewanym kotletem pogania, aż chciałoby się przejść na 'growy wegetarianizm". Na szczęście mamy jeszcze takie perełki jak Forza Horizon 4. Tytuł ów zapewnia wyścigi w otwartym świecie stylizowanym na Wielką Brytanię. Aby przejść kampanię główną będziemy musieli spisać na straty niemal 100 cennych (bardziej lub mniej) godzin, a w owym czasie będziemy przebierać między 450 licencjonowanymi furami (o ile, naturalnie, zdołamy je odblokować). W tej odsłonie nie sposób się nudzić nie tylko dzięki systemowi zmiany pór roku (dzięki czemu np. zimą dostępne są dla nas nowe terytoria do ścigania), ale także dzięki trybowi The Eliminator, czyli swoistemu odpowiednikowi strzelankowych battle royali.

Data premiery:2 października 2018

Gatunek: Wyścigi, sandbox, multiplayer

Platformy: PC, XONE

Heroes of Might and Magic III - 98 godzin

Tak tak, miały być względnie nowe produkcje, ale znamy się nie od dziś i dobrze wiemy co zrobić, aby czytelnikom zrobiło się nostalgicznie. Może by tak bowiem wrócić do świata "hirołsów" w dwadzieścia jeden lat później? Zwłaszcza, że kompletna edycja gry kosztuje dziś dosłownie grosze. Jeśli boicie się jednak o oczy, które mogłyby zostać wybite przez okrutne piksele, zawsze można sięgnąć również po odświeżoną graficznie wersję sprzed pięciu lat (HD Edition), która pojawiła się nie tylko na PC, ale także na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS. Dzięki temu kwarantannowe załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych może przebiec w niekoniecznie szybszych, ale zdecydowanie przyjemniejszych warunkach ;)